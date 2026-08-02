GROSSETO – Si apre oggi, domenica 2 agosto, la fase finale di BEST in Maremma 2026, il contest promosso da IlGiunco.net che ogni anno mette al centro le eccellenze del territorio attraverso il voto dei lettori. L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, è realizzata con il patrocinio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e con il sostegno di CNA, Confartigianato e Confesercenti.

Dopo la chiusura della fase delle nomination (31 luglio), che ha fatto registrare oltre 2.000 segnalazioni complessive, è arrivato il momento di conoscere i 40 finalisti che si contenderanno il titolo nelle otto categorie in gara.

Per ciascuna categoria sono infatti state selezionate le cinque attività che hanno raccolto il maggior numero di nomination. Saranno loro a sfidarsi nella fase decisiva del contest, che da oggi si sposta sul canale WhatsApp de IlGiunco.net.

I lettori troveranno infatti otto sondaggi, uno per ciascuna categoria, nei quali sarà possibile votare il proprio finalista preferito. Le categorie sono: ristoranti, pizzerie, gelaterie, fornai e pasticcieri, barbieri e parrucchieri, centri estetici, ambulanti e stabilimenti balneari.

Per partecipare alla votazione finale è sufficiente iscriversi gratuitamente al canale WhatsApp de IlGiunco.net, dove saranno pubblicati tutti gli otto sondaggi:

https://whatsapp.com/channel/0029VaCcAjh0G0XhOuANHg1V

La votazione finale resterà aperta fino al 31 agosto alle ore 12. Al termine dei sondaggi saranno proclamati i vincitori dell’edizione 2026 di BEST in Maremma, che riceveranno il riconoscimento durante uno degli eventi organizzati da IlGiunco.net.

Di seguito i risultati definitivi della fase delle nomination delle otto categorie e i cinque finalisti per categoria che accedono alla fase conclusiva del contest in ciascuna categoria.

Ambulanti

Per la categoria Ambulanti, si chiude la fase delle nomination di BEST in Maremma 2026 con una classifica definitiva che determina le cinque attività ammesse alla finale. Al primo posto si piazza Stefania Shoes di Grosseto con 11 nomination, seguita da Banco di Beppino di Grosseto, in via Ximenes, con 10 nomination. Completa il podio Dal Troglio di Paganico, che raccoglie 4 nomination. Con 1 nomination ciascuno si classificano Da Antonio, presente nel parcheggio di piazza De Barberi a Grosseto, e Banco Serena di Ribolla, che conquistano anch’essi l’accesso alla fase finale. Da questo momento le nomination si chiudono e saranno proprio queste cinque attività a sfidarsi nei sondaggi che saranno pubblicati sul canale WhatsApp de IlGiunco.net per contendersi il titolo di miglior ambulante di BEST in Maremma 2026.

Pos. Attività finalista Località Nomination 1 Stefania Shoes Grosseto 11 2 Banco di Beppino Grosseto (via Ximenes) 10 3 Dal Troglio Paganico 4 4 Da Antonio Grosseto (parcheggio piazza De Barberi) 1 5 Banco Serena Ribolla 1

Barbieri e parrucchieri

Si chiude la fase delle nomination di BEST in Maremma 2026 anche per la categoria Barbieri e parrucchieri, che definisce le cinque attività ammesse alla finale. Al primo posto si conferma Ricci e Capricci di Ribolla con 31 nomination, seguito da Da Faido di Porto Santo Stefano con 10 nomination. Sul terzo gradino della classifica si piazza Un Diavolo Per Capello di Bagno di Gavorrano con 7 nomination. Con 4 nomination complessive si qualifica Barber Shop Da Gian Luca di Grosseto, mentre completa il gruppo dei finalisti Mr Frank Barbershop di Grosseto con 3 nomination. Restano appena fuori dalla finale Taglio Da Matti di Grosseto con 2 nomination e, con 1 nomination ciascuno, Hair Color di Criscuolo Elisabetta di Grosseto, Barbiere Da Franco di via Roma a Grosseto, Masini Stefania di Grosseto e Parrucchiera Artist Hair di Grosseto. Con la chiusura delle nomination la parola passa ora ai lettori, che dal 2 agosto potranno votare i finalisti attraverso i sondaggi pubblicati sul canale WhatsApp de IlGiunco.net.

Pos. Attività finalista Località Nomination 1 Ricci e Capricci Ribolla 31 2 Da Faido Porto Santo Stefano 10 3 Un Diavolo Per Capello Bagno di Gavorrano 7 4 Barber Shop Da Gian Luca Grosseto 4 5 Mr Frank Barbershop Grosseto 3

Centri estetici

Si chiude la fase delle nomination di BEST in Maremma 2026 anche per la categoria Centri estetici, che definisce le cinque attività ammesse alla finale. Al primo posto si conferma Mariana Grec di Grosseto con 69 nomination, davanti a Bbeauty di Grosseto che chiude la prima fase con 38 nomination. Completano il podio Aqua Spa Concept di Grosseto con 9 nomination, seguita da Vitality Space di Grosseto con 8 nomination. Al quinto posto si qualifica Estetista Il Bello delle Donne di Grosseto con 5 nomination. Restano fuori dalla finale Beauty di Grosseto con 3 nomination, Da Shopie con 2 nomination e, con 1 nomination ciascuna, Virginia Professional Beauty e La Beauté, entrambe di Grosseto. Con la chiusura della fase delle nomination si completa così il quadro delle cinque finaliste, che dal 2 agosto si sfideranno nei sondaggi pubblicati sul canale WhatsApp de IlGiunco.net per conquistare il titolo di miglior centro estetico di BEST in Maremma 2026.

Pos. Attività finalista Località Nomination 1 Mariana Grec Grosseto 69 2 Bbeauty Grosseto 38 3 Aqua Spa Concept Grosseto 9 4 Vitality Space Grosseto 8 5 Estetista Il Bello delle Donne Grosseto 5

Fornai e pasticcieri

Si conclude anche la fase delle nomination per la categoria Fornai e pasticcieri di BEST in Maremma 2026, con la definizione delle cinque attività che accedono alla finale. Al primo posto chiude Forno dei Papi di Bagnore con 13 nomination, seguito da Panificio Cambri e Bondani di Bagno di Gavorrano con 11 nomination. In terza posizione si classifica Bottega 1954 di Grosseto con 4 nomination, mentre Panificio Montomoli di Boccheggiano e Panificio Vatti di Follonica condividono il quinto posto con 3 nomination ciascuno, conquistando entrambi l’accesso alla fase finale. Restano fuori dalla finale La Bottega del Pane di Orbetello, Pasticceria Petrai di Massa Marittima e Forno Falorni Macii di Ribolla, tutti con 1 nomination. Da questo momento saranno quindi i lettori, attraverso i sondaggi sul canale WhatsApp de IlGiunco.net, a decretare il miglior forno e pasticceria dell’edizione 2026 di BEST in Maremma.

Pos. Attività finalista Località Nomination 1 Forno dei Papi Bagnore 13 2 Panificio Cambri e Bondani Bagno di Gavorrano 11 3 Bottega 1954 Grosseto 4 4 ex aequo Panificio Montomoli Boccheggiano 3 4 ex aequo Panificio Vatti Follonica 3

Gelaterie

La fase delle nomination di BEST in Maremma 2026 si chiude anche per la categoria Gelaterie, consegnando una classifica finale che vede una partecipazione straordinaria da parte dei lettori. A conquistare il primo posto è Il Tropico di Grosseto con 339 nomination, seguito da La Mandragola di Pitigliano con 262 nomination. Sul terzo gradino del podio si piazza Gelateria Chiodo di Porto Santo Stefano con 227 nomination, davanti a Sottovento di Marina di Grosseto con 219 nomination. Completa il gruppo dei finalisti De’ Lilli di Castiglione della Pescaia con 187 nomination. Restano fuori dalla finale Gelateria Arlekkino di Grosseto con 57 nomination, Papeete di Grosseto con 7, Orso Bianco di Castiglione della Pescaia con 4, Toko di Porto Santo Stefano, Cremeria Corradini di Castiglione della Pescaia, La Chiccheria di Marina di Grosseto e Le Fredde Lune di Ribolla con 2 nomination ciascuno. Con 1 nomination figurano inoltre Sogni Golosi di Follonica, Gusto Capalbio di Capalbio Scalo, Zen di Marina di Scarlino, Bar Centrale di Massa Marittima e Gelateria Pagni di Follonica, in piazza della Guglia. Dal 2 agosto saranno quindi i lettori, attraverso i sondaggi pubblicati sul canale WhatsApp de IlGiunco.net, a scegliere la gelateria vincitrice dell’edizione 2026 di BEST in Maremma.

Pos. Attività finalista Località Nomination 1 Il Tropico Grosseto 339 2 La Mandragola Pitigliano 262 3 Gelateria Chiodo Porto Santo Stefano 227 4 Sottovento Marina di Grosseto 219 5 De’ Lilli Castiglione della Pescaia 187

Pizzerie

Si chiude anche la fase delle nomination per la categoria Pizzerie di BEST in Maremma 2026, che consegna una finale con cinque attività molto votate dai lettori. Al primo posto si classifica Alla Pala Magica di Gavorrano con 179 nomination, superando di misura Ristorante Al Castello di Montemassi, che chiude la prima fase con 175 nomination. Completa il podio Pizzeria L’Angolo di Corrado di Grosseto con 18 nomination, seguita da Pizza e Non Solo di Principina a Mare con 14 nomination. L’ultimo posto utile per la finale è conquistato da Zero Distanze del Puntone con 9 nomination. Restano fuori dalla fase decisiva Three Stars di Orbetello con 3 nomination, La Limonaia di Follonica con 2 e, con 1 nomination ciascuna, Trattoria La Posta di Catabbio, Pizzeria Via Vai di Grosseto, Ristorock in località Le Sugherine, Pizzeria Atuttapansa di Follonica, Beccapizza di Grosseto, My Food La Longevia di Grosseto, Pic Nic di Castiglione della Pescaia, Il Mobilino di Gorarella, Il Frantoio di Sticciano, Paladin di Marina di Grosseto e Pizzeria Da Momo di Sassofortino. Dal 2 agosto saranno quindi i lettori, attraverso i sondaggi sul canale WhatsApp de IlGiunco.net, a decretare la pizzeria vincitrice dell’edizione 2026 di BEST in Maremma.

Pos. Attività finalista Località Nomination 1 Alla Pala Magica Gavorrano 179 2 Ristorante Al Castello Montemassi 175 3 Pizzeria L’Angolo di Corrado Grosseto 18 4 Pizza e Non Solo Principina a Mare 14 5 Zero Distanze Puntone 9

Ristoranti

Si conclude la fase delle nomination anche per la categoria Ristoranti di BEST in Maremma 2026, che conferma una partecipazione straordinaria da parte dei lettori e definisce le cinque attività che si contenderanno il titolo nella fase finale. Al primo posto si classifica Ristorante Al Castello di Montemassi con 193 nomination, seguito da Il Bisbetico di Ribolla con 62 nomination. Al terzo posto, a pari merito con 41 nomination, si piazzano Trattoria Maremmabona di Roselle e Il Localino di Scarlino, entrambe ammesse alla finale. Completa il gruppo dei finalisti Ristoro Da Poldo di Grosseto, in via Amiata 1, con 31 nomination. Restano fuori dalla finale Non Solo Ciccia di Principina a Mare con 19 nomination, Osteria Borgo Pesca di Gavorrano (Castellaccia) con 15, Skipper Beach di Castiglione della Pescaia con 13, Il Balugano di Scarlino con 12, Sopra Lo Skipper di Castiglione della Pescaia con 9, Osteria Maccalè di San Giovanni delle Contee con 5, Ristorante Lo Sfizio di Porto Santo Stefano con 4, Ristorante La Parolaccia di Roselle con 3, Toro Briaco di Polverosa, Ristorante Il Rosmarino di Montemassi, Gli Attortellati di Grosseto, Zero Distanze del Puntone e Ghigo alla Pescaia di Castiglione della Pescaia con 2 nomination ciascuno. Con 1 nomination figurano inoltre Il Frantoio di Cinigiano, Ristorante Il Fungo di Bagnolo, Ristorante Il Turchese di Porto Santo Stefano, Le Fontane di Marina di Grosseto, Osteria La Bottega di Senzuno, Agriturismo La Concia di Giuncarico, Trattoria delle Passioni di Roselle, La Tana dell’Orso di Castellazzara, Il Cerro in Piazzetta Gastronomia del Puntone, Ristoro La Viola di Marina di Alberese, Gastronomia Agricola Pavone di Castiglione della Pescaia, Novecento di Semproniano, Artidoro di Grosseto, Ristorante Bozzone di Vetulonia, Bagno Grifomare di Principina, Bernasconi di Braccagni, Da Camilla alla Tana del Cinghiale di Tirli, Osteria 1935 di Giuncarico, Doga Bistrò di Follonica, Da Antonietta di Castiglione della Pescaia, Pala Magica di Gavorrano, Ristorante Nada di Roccatederighi, Le Mura di Massa Marittima e Le Fate Briache di Massa Marittima. Dal 2 agosto saranno i lettori, attraverso i sondaggi pubblicati sul canale WhatsApp de IlGiunco.net, a decretare il ristorante vincitore dell’edizione 2026 di BEST in Maremma.

Pos. Attività finalista Località Nomination 1 Ristorante Al Castello Montemassi 193 2 Il Bisbetico Ribolla 62 3 ex aequo Trattoria Maremmabona Roselle 41 3 ex aequo Il Localino Scarlino 41 5 Ristoro Da Poldo Grosseto 31

Stabilimenti balneari

Si conclude anche la fase delle nomination per la categoria Stabilimenti balneari di BEST in Maremma 2026, che definisce le attività ammesse alla finale. Al primo posto si conferma Il Balugano del Puntone con 26 nomination, seguito da Bagno Tirseno di Fonteblanda con 10 nomination. Al terzo posto, con 9 nomination ciascuno, si classificano Bagno Cerboli di Follonica (Prato Ranieri), Bagno La Vela di Castiglione della Pescaia e Bagno Castiglionese di Castiglione della Pescaia, tutti qualificati alla fase finale. Restano fuori dalla finale Bertini di Marina di Grosseto e Bagno Roma di Follonica, entrambi con 6 nomination. Seguono Mio e Tuo di Marina di Grosseto, Bagno Riva di Marina di Grosseto, Bagno La Valletta di Castiglione della Pescaia (3 nomination complessive), Bagni Tirrenia di Follonica e Bagno La Bussola di Marina di Grosseto con 2 nomination. Con 1 nomination figurano inoltre Le Dune di Principina Mare, Skipper di Castiglione della Pescaia, Bagno Nettuno di Castiglione della Pescaia, Lido Savoia Cavalleria, Kursaal, Bagno DLF, Bagno Gabry, Cral Le Poste e Bagno Faro di Marina di Grosseto, Mamaibeach di Scarlino, Il Tramonto della Giannella, O Cugì di Monte Argentario, The Big Point del Puntone, Bagno Rocchette di Castiglione della Pescaia, Bagno Grifomare di Principina e Bagno Aloha di Follonica. Da questo momento saranno i lettori, attraverso i sondaggi pubblicati sul canale WhatsApp de IlGiunco.net, a decretare quale stabilimento balneare conquisterà il titolo dell’edizione 2026 di BEST in Maremma.