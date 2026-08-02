CAMPAGNATICO – Si è concluso questa mattina il rave non autorizzato che nella notte ha interessato la zona di Campagnatico. L’evento di musica illegale, la cui presenza era già stata segnalata, è terminato tra le 7 e le 8, quando i circa 200 partecipanti hanno lasciato l’area. Tutti sono stati identificati dalle forze dell’ordine.

Come sono andate le operazioni

Il raduno era stato individuato intorno alle 2 da una pattuglia della stazione dei carabinieri di Campagnatico, quando l’evento era già in corso. Sul posto sono state fatte convergere diverse pattuglie, anche dai territori limitrofi, e le vie di accesso alla zona sono state bloccate per impedire ad altri veicoli di raggiungere il punto del raduno.

I controlli e i possibili sviluppi

Alle operazioni hanno preso parte anche la polizia di Stato e la guardia di finanza, che ha messo a disposizione un elicottero per il monitoraggio dall’alto. Ora si procederà per quanto di eventuale rilievo: gli accertamenti dovranno stabilire le posizioni dei partecipanti e degli organizzatori del rave.

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