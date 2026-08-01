GROSSETO – Due intrusioni nel giro di poche ore nella stessa abitazione. È il racconto, carico di rabbia e amarezza, di un residente di via Castiglionese che denuncia una situazione ormai «insostenibile» dopo essere stato vittima di un doppio furto.

Il doppio colpo

Secondo quanto riferisce il proprietario dell’abitazione, il primo episodio si sarebbe verificato mentre la famiglia era in casa. Dopo aver scoperto il furto, l’uomo si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia. Al suo rientro, però, avrebbe trovato una nuova, amara sorpresa: una finestra dell’abitazione era stata infranta e l’interno della casa completamente messo a soqquadro.

«La situazione è insostenibile – racconta –. Ho subito un furto e sono andato a denunciarlo ai carabinieri. Quando sono tornato ho trovato una finestra spaccata e dentro tutto sottosopra. È incredibile».

La paura della famiglia

Ma al di là del danno economico, ciò che pesa maggiormente è il trauma vissuto dalla famiglia e, in particolare, dal figlio dodicenne per aver subìto due furti nell’arco di tre ore.

«Non so nemmeno come descrivere il nostro stato d’animo. Vedere mio figlio, che proprio ieri ha compiuto dodici anni, terrorizzato, in lacrime e pieno di paura, è la cosa che fa più male».

La richiesta di maggiore sicurezza

Lo sfogo si conclude con parole di profonda amarezza: «Solo tante parole e niente più. Che delusione, che dispiacere, che situazione». L’appello del proprietario è quello di controlli più frequenti e una maggiore presenza delle forze dell’ordine, affinché episodi come quello vissuto dalla sua famiglia non si ripetano e i cittadini possano sentirsi nuovamente sicuri nelle proprie case.