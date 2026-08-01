GROSSETO. Paolo Pisani recensisce la guida di Terramare: «Uno strumento prezioso per conoscere e vivere l’Ombrone»

GROSSETO – Una guida pratica, ricca di informazioni e capace di accompagnare il lettore alla scoperta del fiume Ombrone e del territorio che lo circonda. È questo il giudizio espresso dal giornalista e scrittore Paolo Pisani, che ha dedicato una recensione alla Guida sulla navigabilità e sentieri trekking dell’Ombrone, pubblicata dall’associazione Terramare insieme alla Uisp e realizzata da Innocenti Editore.

La pubblicazione rappresenta pienamente uno degli obiettivi principali dell’associazione, ovvero la promozione della fruibilità sportiva del fiume Ombrone e del turismo sostenibile. Terramare, infatti, opera senza fini di lucro organizzando attività sportive e ricreative volte a valorizzare il patrimonio ambientale della Valle dell’Ombrone.

La guida è stata realizzata con il patrocinio di Banca Tema e dei Comuni di Campagnatico, Civitella Paganico, Cinigiano e Grosseto. Si tratta di un volume di circa cento pagine che raccoglie itinerari escursionistici, descrizioni dei tratti navigabili del fiume, cartografie illustrative, informazioni pratiche e approfondimenti dedicati alla storia, alla natura e alle tradizioni della valle.

«Si tratta di un’agile pubblicazione – scrive Pisani – che offre itinerari escursionistici, descrizione di tratti navigabili, utili informazioni nonché cenni storici, naturalistici e folkloristici della Valle dell’Ombrone. Un’opera che, come evidenzia anche il presidente di Terramare Maurizio Zaccherotti nell’introduzione, nasce con l’intento di rendere il fiume sempre più accessibile e conosciuto da escursionisti, sportivi e appassionati della natura».

Pisani mette in risalto la «qualità dei contenuti e l’impostazione pratica della guida. «Storia del territorio, cartine illustrative, suggerimenti, percorsi da affrontare, consigli ed altro ancora, ne fanno un indispensabile vademecum per affrontare il territorio fluviale ed il fiume stesso», osserva il giornalista, aggiungendo che «ben realizzati i riferimenti storici e naturalistici, così come i suggerimenti pratici e le preziose indicazioni».

Paolo Pisani conclude con un invito alla lettura, lasciando ai futuri lettori «il piacere di scoprirlo e farlo proprio». La guida, pubblicata nel maggio scorso, è disponibile contattando direttamente Innocenti Editore al numero 0564 416937 o recandosi nella sede di via Pietro Micca 5, a Grosseto.