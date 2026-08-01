MONTE ARGENTARIO – Sulla Tari è scontro anche nel Comune del promontorio.

«Parliamoci chiaro: sulla gestione dei rifiuti a Monte Argentario ci troviamo di fronte all’ennesima presa in giro ai danni dei cittadini – puntualizza Marco Nieto, capogruppo Svolta per l’Argentario – Anche quest’anno, puntuale come un orologio svizzero, l’Amministrazione comunale ci presenta un conto sempre più salato. Con l’approvazione del Piano Economico Finanziario per il 2026, la Tari aumenta ancora del 3%, facendo schizzare la spesa totale da 5,7 a 5,9 milioni di euro».

«La maggioranza prova a difendersi sventolando i risultati ottenuti nella lotta all’evasione, sbandierando quel recupero crediti passato da appena 115 mila euro dello scorso anno a 566 mila euro per il 2026 – rimarca Nieto – Ma la verità è un’altra, e i cittadini la vedono bene ogni volta che aprono la bolletta: questi soldi non servono a ridurre le tasse a chi ha sempre pagato. Vengono letteralmente divorati e assorbiti dal continuo aumento dei costi del servizio. Invece di premiare la comunità, la lotta all’evasione viene usata semplicemente come un “tappabuchi” per coprire le inefficienze di gestione».

Nieto sulla Tari: «Il sistema non funziona, lo dimostrano i numeri»

Nieto fa il punto con le cifre. «A dimostrare che il sistema non funziona sono i numeri, quelli veri e inconfutabili – dice il consigliere – Oggi a Monte Argentario raccogliere e smaltire i rifiuti ci costa la bellezza di 62,52 centesimi di euro al chilo. Sapete qual è la media nazionale fissata dai fabbisogni standard per i comuni con caratteristiche simili al nostro? 35,09 centesimi al chilo. Stiamo pagando quasi il doppio della media nazionale! Superare in questo modo i parametri di riferimento significa una cosa sola: il servizio di gestione dei rifiuti del nostro Comune è costoso, inefficace e gestito male».

«E non finisce qui – rimarca – Se andiamo a guardare le spese di diretta competenza del Comune, che ammontano a 509 mila euro, scopriamo che ben il 62% di questa cifra è fatto di accantonamenti per crediti inesigibili e perdite sulla Tari. Detto in parole povere: il Comune non è in grado di riscuotere quello che gli spetta e fa pagare le proprie incapacità ai cittadini onesti. È la prova del totale fallimento delle politiche di riscossione dell’Ente».

A tutto questo si aggiunge quella che viene definita «un’altra grave mancanza». «L’assenza di dati reali sui chilogrammi effettivi di rifiuti prodotti – dice Nieto – Senza tracciabilità non c’è trasparenza e, soprattutto, si finisce per penalizzare le famiglie e le attività commerciali virtuose che si impegnano ogni giorno nella raccolta differenziata».

«Noi dell’opposizione diciamo basta a questa logica – chiosa – Non possiamo più accettare che la Tari venga calcolata sulle stime presuntive dell’Arera, che distribuiscono i costi a pioggia senza alcun merito. La nostra proposta è chiara e concreta: bisogna passare subito alla misurazione puntuale dei rifiuti».

«Ogni cittadino e ogni attività deve pagare in base a quello che produce realmente – conclude – Solo introducendo la tariffa puntuale riusciremo a incentivare la differenziata, a premiare chi rispetta l’ambiente e, finalmente, ad abbassare le bollette di tutti».