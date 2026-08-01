SCARLINO – Musica, spettacoli, installazioni luminose e tanta voglia di vivere il borgo fino a tarda sera. Grande partecipazione ieri sera, venerdì 31 luglio, per una nuova edizione di “Luci a Scarlino”, l’evento che ha trasformato il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto, richiamando numerose persone tra le vie del paese.

Fin dal tardo pomeriggio il borgo si è riempito di visitatori che hanno potuto passeggiare tra piazze e vicoli, fermandosi negli spazi dedicati alla ristorazione e seguendo gli appuntamenti in programma. Ad aprire la serata è stata l’area food “Sapore di Mare”, mentre lungo via Roma si sono esibiti I Bellissimi Live, accompagnando con la loro musica l’arrivo del pubblico.

In piazza Garibaldi è stata poi la volta del concerto di Baldini Tosi & Open Orchestra, mentre in piazza della Stella ha attirato l’attenzione dei presenti La Grande Luna, la suggestiva installazione luminosa che ha regalato uno degli scorci più fotografati dell’intera manifestazione.

La festa è proseguita fino a notte inoltrata alla Rocca di Scarlino con Souvenir 2000, che ha concluso una serata all’insegna del divertimento e della musica.

Per facilitare gli spostamenti è stato attivato anche il servizio di navetta gratuita, che ha collegato il borgo con le principali aree di sosta, permettendo a residenti e visitatori di raggiungere il centro storico senza utilizzare l’auto.

Anche IlGiunco.net ha seguito la manifestazione con una galleria fotografica realizzata da Giorgio Paggetti, che racconta attraverso le immagini l’atmosfera di una serata che ha animato il centro storico di Scarlino.