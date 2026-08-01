GROSSETO – Sarà un fine settimana all’insegna della stabilità atmosferica in tutta la provincia di Grosseto. Sia oggi, sabato 1 agosto, sia domani, domenica 2 agosto, il tempo si manterrà prevalentemente soleggiato, con qualche modesto addensamento pomeridiano sulle zone collinari e montuose. Le temperature resteranno elevate, mentre lungo il litorale le brezze marine renderanno il clima leggermente più gradevole.

Sole e caldo su tutta la provincia

L’alta pressione continua a garantire condizioni di tempo stabile. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, senza fenomeni significativi. I venti saranno deboli, con rinforzi di Maestrale nel pomeriggio lungo la costa maremmana, mentre il mare si presenterà poco mosso. Anche domani il quadro meteorologico resterà pressoché invariato, con tanto sole e caldo estivo.

Le temperature nelle diverse zone

Nel nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, le massime raggiungeranno i 32-34°C, con clima più ventilato lungo il litorale.

Nel centro, con riferimento a Grosseto, si prevedono valori compresi tra 22°C al mattino e 35°C nelle ore più calde.

Sull’Amiata il caldo sarà più contenuto, con temperature massime comprese tra 27 e 30°C e qualche innocuo annuvolamento pomeridiano.

Nel sud della provincia, tra Orbetello e Monte Argentario, le massime si attesteranno intorno ai 31-33°C, mitigate dalla brezza marina, soprattutto nel pomeriggio.

Nessuna criticità prevista

Il Centro Funzionale della Regione Toscana non segnala particolari fenomeni di rilievo per le prossime 48 ore. Le condizioni meteo resteranno stabili, senza precipitazioni e con mare generalmente poco mosso, ideale per le attività all’aperto e sulle spiagge della Maremma.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: CFR Toscana