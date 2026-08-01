MASSA MARITTIMA. «L’elefante partorisce il topolino, e c’è pure chi gli fa l’applauso», esordisce così Paolo Mazzocco, consigliere d’opposizione in Comune, riferendosi alla nuova nomina in ospedale.

«È notizia di questi giorni che al San Andrea di Massa Marittima è stata sostituita la coordinatrice infermieristica dell’area chirurgica dopo il pensionamento della precedente avvenuto sei mesi fa», ricorda Mazzocco.

«Aspettavamo la sostituzione della coordinatrice infermieristica andata in pensione sei mesi fa in tempi congrui, invece la Asl ha impiegato sei mesi per la sostituzione – dice Mazzocco – Stiamo parlando di un normale e programmabile avvicendamento che non andrebbe nemmeno commentato talmente è scontato. Leggere questa non notizia come fosse un traguardo raggiunto, una concessione generosa della Asl, una medaglia da appuntarsi nel petto è a dir poco mortificante».

«Siamo al punto che dopo i calci presi, con tagli dissennati, reparti smantellati, azzerato il nostro distretto e declassato da presidio a stabilimento ospedaliero il nostro San Andrea, dicono grazie a mani giunte per una sostituzione di un pensionamento di un’infermiera – chiosa il consigliere – Un’immagine mortificante. Bene ha fatto il sindaco di Follonica a precisare di essere ben al di sotto del minimo sindacale e a snocciolare tutte le criticità ancora irrisolte».

«Il mio invito è sempre lo stesso: la propaganda oramai regna sovrana e tenta di confondere, alterare, condizionare il giudizio dei cittadini – aggiunge – Giudicate di persona, andate a vedere le situazioni che vi descrivono, spesso ci vuole un attimo, non credete più al fiume di parole, andate a vedere il cantiere fantasma, il pronto soccorso, la radiologia, la pneumologia, la dialisi della quale non sappiamo nulla del prossimo pensionamento dell’unico medico, delle infermiere. Andate nelle due case di comunità di Follonica e Massa e riguardate i numerosi video propaganda messi in rete confrontandoli con ciò che realmente toccate con mano».

Mazzocco, infine, non le manda a dire. «Esaltarsi per un’infermiera sostituita come fosse oro colato è come essere felici di prendere quei calci di cui sopra nei denti, dei cittadini naturalmente, ma con un bicchiere d’acqua ogni tanto per sciacquarsi la bocca – conclude – No, questi giochi di illusionismo sono oramai inaccettabili e coloro che fanno finta di crederci sono complici a tutti gli effetti».