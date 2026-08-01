Foto di repertorio

GROSSETO – Incidente stradale questa sera sulla strada tra Marina di Grosseto e Grosseto, all’altezza del Mago di Oz, dove due automobili si sono scontrate.

Lo scontro e le auto coinvolte

Nell’impatto una delle due vetture è finita in un fosso a bordo carreggiata, in direzione Marina di Grosseto, mentre l’altra si è arrestata sul lato opposto della strada. Al momento non sono note le condizioni delle persone coinvolte né la dinamica esatta dello scontro.

Traffico rallentato

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, per i rilievi e la ricostruzione dell’incidente. Il traffico lungo la strada che collega la frazione al capoluogo è rallentato: si consiglia agli automobilisti in transito di prestare attenzione.