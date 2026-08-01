Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – È in corso un incendio lungo la Strada delle Collacchie nel tratto che collega Castiglione della Pescaia a Punta Ala, all’altezza del tunnel (immagine di repertorio).

Sul posto sono impegnati i Vigili del Fuoco e i volontari della VAB Castiglione della Pescaia con mezzi di terra, mentre è in azione anche un elicottero per le operazioni di spegnimento delle fiamme.

A causa dell’emergenza, la viabilità nel tratto interessato è stata temporaneamente regolata a senso unico alternato, con conseguenti rallentamenti e code in entrambe le direzioni.

Si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza e, se possibile, di evitare la zona fino al termine dell’intervento. Al momento non sono state diffuse informazioni su eventuali persone coinvolte o sulle cause dell’incendio.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.