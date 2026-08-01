GAVORRANO – È terminata la consueta e programmata missione quadriennale di rivalidazione del Geoparco delle Colline Metallifere da parte degli ispettori dell’Unesco.

Il Geoparco Unesco, il cui territorio fino a poco fa coincideva con i confini del Parco Nazionale delle Colline Metallifere ed ora esteso anche nei comuni di Castelnuovo di Val di Cecina e di Pomarance in provincia di Pisa, e di Radicondoli in provincia di Siena, dalla sua istituzione ha sempre ottenuto il “cartellino verde”, che si punta a mantenere anche per i prossimi quattro anni.

Le visite hanno attraversato l’intero territorio ed hanno previsto tappe ai Musei, alle Porte del Parco, ai Geositi, all’Archivio Minerario, oltre a incontri con produttori locali e i rappresentanti di associazioni per la tutela e valorizzazione delle tipicità.

I sindaci e gli assessori hanno accolto i validatori con entusiasmo ed hanno mostrato le peculiarità dei loro comuni e, insieme alla presidente del Parco Fabiola Favilli, al direttore Salvatore Livreri Console e allo staff tecnico, hanno presentato le attività di educazione ambientale, quelle di ricerca con le università, la promozione del geoturismo e la costante attenzione verso la sostenibilità.

“Ringrazio – ha dichiarato la presidente del Parco Fabiola Favilli – tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita della validazione: le Colline Metallifere hanno saputo mostrare non solo la loro bellezza naturalistica e storica, ma anche una società composta da uomini e donne appassionati del territorio, così fortemente identitario”.

“Un ringraziamento particolare al direttore e allo staff del Parco per l’impegno profuso, nonché ai sindaci, la cui collaborazione è stata determinante per affrontare la verifica degli esperti delegati dall’Unesco. In autunno sapremo se il Geoparco ha mantenuto il suo status ottenendo il quarto “cartellino verde” della sua storia: siamo molto fiduciosi sulla conferma del prestigioso riconoscimento”.

“Durante la missione di rivalidazione abbiamo affrontato tutti gli aspetti gestionali del Geoparco, da quelli strutturali a quelli di pianificazione strategica e sviluppo sostenibile – ha aggiunto il direttore del Parco Salvatore Livreri Console -. Inoltre abbiamo esposto e discusso i progetti e gli interventi che interesseranno il territorio e le comunità nel prossimo quadriennio, incontrando interesse e condivisione da parte dei Validatori”.