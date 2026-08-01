SCARLINO – Si è svolta ieri, 31 luglio, una nuova e intensa visita dell’assessore regionale all’ambiente David Barontini lungo la costa toscana per seguire direttamente sul territorio i principali interventi di difesa del litorale.

Nel corso della giornata l’assessore ha effettuato sopralluoghi a Follonica, Marina di Scarlino e Monte Argentario, visitando alcuni dei più importanti cantieri interessati dagli interventi di ripascimento e di manutenzione degli arenili. Il tutto si concluderà martedì 4 agosto a Campo nell’Elba, ultima tappa di un percorso che a luglio ha già interessato Marina di Massa, Marina di Vecchiano, Marina di Pisa, Rosignano Marittimo, San Vincenzo e Marina di Cecina.

“Visitare direttamente i territori ci permette di verificare lo stato di avanzamento delle opere e, soprattutto, di confrontarci con amministrazioni locali, tecnici e operatori. È un lavoro prezioso che ci aiuta a programmare gli interventi futuri partendo dalle esigenze reali delle comunità costiere e dalle caratteristiche di ogni tratto di litorale. La presenza della Regione sul territorio è un valore aggiunto e rappresenta il modo migliore per trasformare la programmazione in risultati concreti”, ha dichiarato l’assessore Barontini.

La Regione Toscana ha cofinanziato all’80% un programma di interventi del valore complessivo di oltre 2 milioni di euro, che interessa 17 opere distribuite in 11 comuni costieri. Si tratta del primo stralcio delle azioni previste dal Documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera 2026, un programma strategico pensato per contrastare l’erosione costiera, rafforzare la resilienza del litorale agli effetti dei cambiamenti climatici e salvaguardare uno dei patrimoni ambientali, paesaggistici ed economici più importanti della Toscana.

“La difesa della costa richiede continuità, competenze e una visione di lungo periodo. Per questo la Regione sta investendo contemporaneamente in opere, ricerca, monitoraggio scientifico e innovazione, costruendo una strategia complessiva capace di rendere il nostro litorale sempre più sicuro, resiliente e preparato ad affrontare le sfide del futuro. È un impegno concreto che stiamo portando avanti con determinazione su tutta la costa toscana”, ha concluso Barontini.

Al termine dei sopralluoghi, in serata, l’assessore ha inoltre partecipato a Punta Ala all’iniziativa promossa nell’ambito della Goletta Verde di Legambiente, dedicata al futuro della costa toscana. Nel suo intervento Barontini ha illustrato la strategia regionale per affrontare l’erosione costiera, ponendo l’accento sul nuovo Masterplan della costa, che sarà presentato prossimamente e definirà le strategie regionali dei prossimi anni, sul monitoraggio scientifico, sulla programmazione di lungo periodo e sulla valorizzazione dei sedimenti attraverso l’accordo con Ispra, Arpat e Lamma.

La giornata ha così rappresentato un’occasione per unire la verifica sul campo degli interventi in corso con un momento di confronto pubblico sulle strategie future, confermando l’impegno della Regione Toscana nel coniugare opere concrete, ricerca scientifica e programmazione di lungo periodo per una costa sempre più sicura, resiliente e sostenibile.