SCARLINO – Con l’avvio della stagione estiva, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto ha predisposto un significativo potenziamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente, al fine di garantire una risposta ancora più efficace alle esigenze del territorio, caratterizzato da un sensibile incremento delle presenze turistiche e da un maggiore rischio di incendi boschivi.

Per il settore del soccorso acquatico sono stati attivati i presidi stagionali di Scarlino e Orbetello, che consentiranno di assicurare un intervento tempestivo lungo la fascia costiera, a tutela della sicurezza di cittadini e turisti.

Nell’ambito della campagna antincendi boschivi, è stato inoltre potenziato il Presidio Rurale di Ansedonia, operativo con cinque unità specializzate Aib (Antincendi Boschivi), dedicate agli interventi di prevenzione e contrasto degli incendi che interessano il patrimonio boschivo e le aree di interfaccia.

È stato infine riattivato il distaccamento stagionale dell’Isola del Giglio, presidio fondamentale per garantire una risposta immediata alle richieste di soccorso sull’isola durante il periodo di massima affluenza turistica, riducendo sensibilmente i tempi di intervento e assicurando un elevato livello di assistenza alla popolazione residente e ai numerosi visitatori.

Il dispositivo straordinario resterà operativo per tutta la stagione estiva e si inserisce nel più ampio piano di potenziamento predisposto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per garantire elevati standard di sicurezza, assicurando la massima efficienza del servizio di soccorso tecnico urgente sull’intero territorio provinciale.

Nella foto, l’attivazione del presidio acquatico di Scarlino