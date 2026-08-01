CAMPAGNATICO – Ancora lavori del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sul reticolo idraulico nella zona di Campagnatico, con un intervento sul fosso del Morticino, affluente del fosso della Lena.
Le attività hanno riguardato la trinciatura della vegetazione presente in eccesso nella sezione idraulica, per ripristinare la corretta capacità di deflusso e garantire il regolare scorrimento delle acque.
L’intervento, nell’unità idrografica Pianura Grossetana, è inserito nel piano delle attività di bonifica ed è stato svolto nel rispetto delle direttive della Regione Toscana per la manutenzione dei corsi d’acqua.