GROSSETO – «La società ha preso atto di quanto comunicato dal Comune di Grosseto in merito alle verifiche effettuate sulla fideiussione depositata. US Grosseto 1912, non disponendo di elementi oggettivi che potessero far dubitare della validità della garanzia ricevuta e avendo provveduto a tutti gli adempimenti necessari ai fini della fideiussione, si è rimessa agli accertamenti svolti dall’Amministrazione comunale e, alla luce di quanto appreso, ha presentato a sua volta formale denuncia alla Guardia di Finanza per fare luce sulla vicenda e individuare eventuali responsabilità che vedono US Grosseto 1912 parte lesa». Così si legge nella nota diffusa dalla società biancorossa.

«Contestualmente, la società si è immediatamente attivata per garantire la piena continuità della gestione del Centro Sportivo Carlo Pucci di Roselle. A tal fine è già stata predisposta e trasmessa al Comune di Grosseto una nuova bozza di fideiussione, così da sostituire tempestivamente la garanzia oggetto degli accertamenti».

«US Grosseto 1912 ribadisce la propria totale disponibilità a collaborare con la Guardia di Finanza e con tutte le autorità competenti affinché venga fatta piena luce sulla vicenda. La società, che si considera parte lesa, agirà in tutte le sedi competenti per tutelare i propri diritti, la propria immagine e il buon nome di US Grosseto 1912, patrimonio costruito negli anni con serietà, trasparenza e senso di responsabilità. Agiremo in tutte le sedi nei confronti di chi, anche sui social, intenda ravvisare un atteggiamento illecito da parte della società».

«US Grosseto 1912 conferma infine il proprio impegno a garantire la continuità della gestione del Centro Sportivo Carlo Pucci di Roselle, nell’interesse della prima squadra, del settore giovanile, delle famiglie e dell’intero movimento biancorosso».