GROSSETO – Un weekend all’insegna dei sapori della tradizione, con tanti appuntamenti che porteranno nei borghi della Maremma migliaia di persone tra piatti tipici, musica dal vivo e momenti di convivialità.
Prosegue l’estate di TuttoSagre, la rubrica de IlGiunco.net dedicata alle feste gastronomiche della provincia di Grosseto, pensata per aiutare lettori e turisti a scegliere dove trascorrere una serata tra le eccellenze della cucina maremmana.
Da quest’anno è nato anche TuttoSagre Show, il nuovo format social de IlGiunco.net dedicato a raccontare dall’interno le manifestazioni più importanti della Maremma attraverso video, interviste e contenuti sui nostri canali social.
Un modo nuovo per promuovere le sagre e valorizzare il lavoro delle tante associazioni di volontariato che le organizzano.
Gli organizzatori di feste gastronomiche in Maremma interessati a far entrare la propria manifestazione nel progetto possono contattare la redazione per ricevere tutte le informazioni: [email protected] o su whatsapp 334.5212000.
Leggi anche il nostro Tuttoweekend
Le sagre e gli appuntamenti più amati in… TuttoSagre!
Sagra del Baccalà di Sant’Andrea
Torna uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate maremmana: la XXXV edizione della Sagra del Baccalà di Sant’Andrea, frazione del comune di Magliano in Toscana. La manifestazione si svolgerà in due turni: dal 23 luglio al 1° agosto e poi dal 3 al 12 agosto 2026. CLICCA QUI
Festa dell’Unità a Bagno di Gavorrano
Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate a Bagno di Gavorrano. Dal 30 luglio al 3 agosto 2026, la Casa del Popolo ospiterà la Festa de l’Unità, organizzata dal Partito Democratico di Gavorrano, con un programma che unisce buona cucina, musica dal vivo e occasioni di incontro per la comunità. A fare da cornice all’iniziativa sarà il tradizionale ristorante, aperto ogni sera, con un menù dedicato ai prodotti tipici maremmani, affiancato da spettacoli di ballo con orchestra. CLICCA QUI
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E ancora…
Campagnatico tortello strozzaprete e lumache 24 luglio 2 agosto.
Orbetello tagliatella al cinghiale 25 luglio 1 agosto.
Rispescia festa dello sport e del cinghiale 31 luglio 2 agosto.
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Il gruppo Facebook di TuttoSagre
Uno spazio dove trovare tutte le sagre migliori segnalate da Il Giunco: si chiama Tutto Sagre in Maremma ed è il nuovo gruppo Facebook gratuito al quale ci si può iscrivere e rimanere informati su tutte le sagre nella nostra provincia: CLICCA SU QUESTO LINK.
Segnala la tua sagra
Come sempre, gli organizzatori di sagre, feste paesane ed eventi enogastronomici possono segnalare i propri appuntamenti alla redazione de IlGiunco.net per essere inseriti nelle prossime puntate di TuttoSagre, nel calendario eventi del giornale e, da quest’anno, anche in TuttoSagre Show. Per inviare le segnalazioni è possibile scrivere a [email protected] o mandando un whatsapp al numero 334.5212000.
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