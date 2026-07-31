CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un’altra truffa agli anziani sventata dai carabinieri della stazione di Castiglione della Pescaia, che al termine dell’operazione hanno arrestato un uomo con l’accusa di estorsione e sostituzione di persona. Un raggiro che era quasi andato a segno, ma che si è concluso con il recupero della refurtiva e l’arresto del responsabile.

Il raggiro: «Sua figlia rischia il carcere»

Ad avviare l’azione criminale è stato il solito schema: una telefonata giunta al telefono di casa di un’anziana, alla quale un sedicente maresciallo dei carabinieri annunciava che la figlia era stata coinvolta in un incidente stradale, nel quale era rimasta gravemente ferita una donna incinta. Per fare presa sul timore dell’anziana, l’interlocutore ha aggiunto che, se non avesse versato subito una grossa cifra, la figlia sarebbe finita in carcere: tutto, però, poteva essere “sistemato” con un pagamento che un collaboratore dell’Arma sarebbe passato a ritirare di lì a poco.

Presa dal panico, la vittima ha subito radunato in un sacchetto tutti gli oggetti preziosi che aveva in casa, insieme a una somma in contanti.

La telefonata al 112 che ha smascherato tutto

Nell’ansia del momento, la signora ha composto il 112, arrivando a parlare con un operatore, stavolta vero, al quale ha chiesto a chi dovesse consegnare la busta. Il militare ha immediatamente compreso il tentativo di truffa in atto: ha invitato la donna a non consegnare nulla a nessuno, rassicurandola sul fatto che quanto le era stato raccontato non era vero. Tenendola al telefono per evitare ulteriori contatti dei truffatori, la centrale operativa ha inviato il personale della stazione nei pressi dell’abitazione.

L’arresto e la refurtiva restituita

Poco dopo i militari hanno notato avvicinarsi un soggetto sospetto, che è stato fermato un attimo prima che potesse allontanarsi con il maltolto. I preziosi e il contante sono stati subito riconsegnati all’anziana, decisamente risollevata dall’epilogo della vicenda.