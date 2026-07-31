GROSSETO – Intervento del 118 nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio, sulla spiaggia di Marina di Grosseto, in via Catalani, dove un uomo è stato recuperato dalle acque privo di vita.

La richiesta di soccorso è arrivata alle ore 16.05. L’uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, è stato ripescato dal mare, ma per lui non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Grosseto, l’automedica di Grosseto e la Capitaneria di porto, impegnata nelle operazioni di competenza e negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Restano da chiarire le circostanze della morte e l’identità della persona coinvolta.