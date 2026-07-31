GROSSETO – Le imprese del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni , secondo l’analisi Confcommercio si trovano ad affrontare una prova di resistenza.

«In un contesto economico segnato da anni di profonda incertezza, in cui le piccolissime e piccole attività locali combattono quotidianamente contro il peso oppressivo di adempimenti burocratici asfissianti, la fiammata dei costi energetici, la pressione fiscale complessiva e la contrazione dei consumi reali delle famiglie, sul tessuto produttivo cade ora l’ennesima tegola: l’aumento significativo delle tariffe della Tari» riporta Confcommercio in un comunicato.

«Un incremento calato dall’alto – prosegue – che rischia di trasformarsi nel colpo di grazia per decine di saracinesche che faticosamente cercano di rimanere alzate. Di fronte a questa drammatica prospettiva, Confcommercio Grosseto lancia un forte e accorato grido d’allarme, facendosi portavoce delle sofferenze di centinaia di imprenditori che non possono e non devono essere lasciati soli a sostenere i costi di dinamiche sulle quali non hanno alcuna possibilità di incidere».

Netto il parere della presidenza dell’associazione. «Siamo di fronte a una vera e propria emergenza che va ben oltre la semplice questione tributaria – afferma Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto – Le nostre micro e piccole imprese sono allo stremo, soffocate da costi fissi insopprimibili e da una burocrazia che sottrae tempo, denaro e serenità al lavoro di ogni giorno. Aggiungere a questo quadro, già estremamente fragile, una nuova stangata con la tassa dei rifiuti significa non comprendere la realtà produttiva del territorio».

«La Tari è diventata un balzello paradossale per le utenze non domestiche, che si trovano a pagare cifre spropositate a fronte di servizi spesso non commisurati al carico fiscale richiesto – prosegue il presidente Gennari – Lanciamo un appello accorato a tutte le autorità preposte e a chiunque abbia la facoltà di intervenire: si mettano in campo immediati meccanismi di compensazione, agevolazioni e forme di abbattimento per azzerare o quantomeno mitigare l’impatto di questi aumenti sui bilanci aziendali. Se si spegne il commercio di vicinato e il terziario, non perdono solo gli imprenditori, ma decade la tenuta sociale ed economica di interi territori».