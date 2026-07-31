GROSSETO – Tutto pronto per i quarti di finale della serie A Gold di baseball tra Big Mat Bsc Grosseto e Fortitudo Bologna (foto Lettieri). I maremmani, dopo aver chiuso al terzo posto del Girone B la regular season (10 vittorie, 16 sconfitte), proveranno a mettere in difficoltà uno dei roster più competitivi del campionato di Serie A Gold. La squadra emiliana, infatti, ha conquistato il secondo posto del Girone A con ben 18 vittorie e 8 sconfitte.

Le squadre si sfideranno in gara 1 oggi venerdì 31 luglio alle 20, allo stadio Gianni Falchi. Gara 2 si terrà domani sabato 1 agosto. Dopodiché Big Mat Bsc e Bologna si daranno battaglia sul diamante dello stadio Jannella mercoledì 5 agosto, alle 20. Sempre allo Jannella andrà in scena l’eventuale gara 4, giovedì 6 agosto, mentre il quinto match si terrà lunedì 10 agosto, allo stadio Gianni Falchi di Bologna. Pr tutte le gare l’inizio è fissato alle 20.

I biancorossi proveranno dunque a mettere in difficoltà il Bologna, facendo affidamento sui battitori che in questa stagione si sono messi particolarmente in luce, come Andrea Sellaroli (37 H, 4 2B, 4 3B,10 RBI, .381 AVG), Jorge Rafael Caballero Sarmiento (32 H, 8 2B, 2 HR, 24 RBI, .340 AVG) e Ryson Polonius (31 H, 6 2B, 1 3B, 5 RBI, .307 AVG). Un ruolo chiave lo avranno anche i lanciatori, come Diego Fabiani e l’azzurro e leader dello spogliatoio Mattia Sireus.

I quarti di finale saranno anche un’occasione per i giovani grossetani di mettersi in mostra. Il manager Momi, infatti, a più riprese ha dato spazio ai vari Natale, Marzocchi, Orlandini, Rizzi e Severino Mooa, valorizzando la filosofia della società, ovvero quella di puntare sui baby talenti locali.

Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sul Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali della società biancorossa.