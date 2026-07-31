MASSA MARITTIMA – La Regione Toscana ha confermato il riconoscimento di rilevanza regionale per il prossimo triennio ai musei civici di Massa Marittima , San Pietro all’Orto e museo archeologico Giovannangelo Camporeale.

«Esprimo soddisfazione per la conferma del riconoscimento regionale – afferma Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima – che arriva al termine di un’attenta e rigida valutazione degli standard qualitativi raggiunti dai nostri musei in termini di conservazione del patrimonio, fruibilità, accessibilità e qualità dell’offerta culturale, merito dei progetti che abbiamo messo in piedi in questi anni e del lavoro svolto dal personale che gestisce le strutture».