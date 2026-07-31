«È una vittoria del nostro gruppo e di tutti i cittadini che in questi anni hanno sofferto la pressione fiscale locale – commentano da Scarlino nel Cuore -. Da tempo insistevamo sulla necessità di spalmare il pagamento della Tari su più scadenze per dare reale respiro alle famiglie e alle attività economiche di Scarlino. Il regolamento del 2023 era inadeguato e miope di fronte alle difficoltà economiche attuali. Abbiamo incalzato la giunta Travison su questo punto fino a costringerla a rivedere le proprie posizioni e ad adeguare le regole».