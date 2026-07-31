GROSSETO – Saranno due giornate all’insegna del tempo stabile e del grande caldo quelle di oggi, venerdì 31 luglio, e domani, sabato 1 agosto, su tutta la provincia di Grosseto. L’alta pressione continuerà a garantire cieli sereni o poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature ben oltre la media stagionale. Anche il Centro funzionale regionale della Toscana non segnala particolari criticità legate a piogge o temporali, mentre resta alta l’attenzione per il caldo intenso.

Sole protagonista e afa in aumento

Oggi il sole dominerà per tutta la giornata, con venti deboli e mari poco mossi. Domani lo scenario resterà pressoché invariato, con cieli sereni e un ulteriore lieve aumento delle temperature, soprattutto nelle zone interne della Maremma. Le ore più calde saranno quelle comprese tra il primo pomeriggio e il tardo pomeriggio, quando il disagio dovuto all’afa sarà più marcato.

Temperature: picchi vicini ai 40 gradi

Nel nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, le massime raggiungeranno i 35-37 gradi, con minime tra 22 e 24 gradi.

Nel capoluogo Grosseto si toccheranno 39-40 gradi, mentre le minime si manterranno intorno ai 23-24 gradi.

Sull’Amiata il clima sarà leggermente più fresco, con massime comprese tra 30 e 33 gradi e minime sui 18-20 gradi.

Nel sud della provincia, tra Orbetello e Monte Argentario, le brezze marine limiteranno in parte il caldo: massime tra 33 e 35 gradi e minime tra 24 e 25 gradi.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: Cfr Regione Toscana