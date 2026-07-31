GROSSETO – Mercoledì 5 agosto Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Grosseto per il rifacimento della camera di manovra in via Uranio.
I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in Strada Provinciale 3 del Padule, via Argento, via Canonico Giovanni Chelli, via Castiglionese, via della Galena, via dell’Alabastro, via della Limonite, via dell’Alluminio, via dell’Ametista, via dell’Antimonio, via della Pirite, via della Siderite, via della Stibina, via della Tormalina, via della Trachite, via dell’Azzurrite, via del Rame, via del Tufo, via del Turchese, via Falesia, via Giacomo Zanella, via Gian Battista Vico, via Giordano Bruno, via Girolamo Rovetta, via Giuseppe Giacosa, via Guido Cavalcanti, viale Alessandro Manzoni, viale Luigi Pirandello, viale Uranio, via Luigi Settembrini, via Nazario Sauro, via Pancole, via Pian d’Alma, via Platino, via Preselle, via Quarzo, via Statonia, via Valpiana, via Vulci. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.
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