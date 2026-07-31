GROSSETO – Prima riunione della nuova assemblea provinciale del Partito Democratico che, al termine di un lungo percorso congressuale, ha eletto il nuovo segretario provinciale riconfermando Giacomo Termine. Un lungo applauso ha così salutato la «ratifica» del voto degli iscritti, lasciando poi a Termine l’intervento di fronte alla platea.

Il sindaco di Monterotondo Marittimo, neo segretario, ha ribadito l’importanza di questo particolare momento storico a livello locale. «Tutti i congressi sono importanti, ma questo – ha detto Termine – credo che assuma una rilevanza particolare perché, come sappiamo, nel 2027 ci sono appuntamenti elettorali fondamentali, per noi, ma soprattutto per dare ai cittadini e ai territori una prospettiva dopo il fallimento delle politiche del centrodestra».

L’assemblea poi, su proposta di Termine, ha eletto il nuovo presidente, Giacomo Garofalo, già segretario dei Giovani Democratici.

Presenti all’assemblea anche i rappresentanti delle forze politiche alleate e i movimenti civici: dal Movimento 5 Stelle ad Alleanza Verdi Sinistra, dal Partito Socialista a Grosseto Città Aperta. Come invitati hanno partecipato anche le associazioni di categoria.