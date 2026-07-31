ROSELLE – Ha “investito” i cassonetti dell’immondizia abbattendoli e si è ribaltato. Incidente nella notte tra mercoledì e giovedì tra Grosseto e Roselle, all’inizio di via Batignanese, dopo via Rosellana.

Il furgone ribaltato sulla carreggiata

Un furgone si è ribaltato sulla carreggiata, poco prima del cartello per Roselle. Nell’uscita di strada il mezzo ha travolto i cassonetti dei rifiuti, abbattendoli, prima di rovesciarsi su un fianco.

L’intervento del carro attrezzi

L’incidente ha richiesto l’intervento di un carro attrezzi per rimettere il mezzo sulle quattro ruote e liberare la carreggiata.