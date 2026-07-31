MASSA MARITTIMA – Tre feriti in un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi nel territorio comunale di Massa Marittima. L’intervento del 118 è scattato alle 6.35 lungo la strada Sarzanese Valdera, dove è rimasto coinvolto un solo mezzo.

I feriti

Nell’incidente sono rimasti feriti due uomini di 19 e 26 anni e una donna di 29 anni. Tutti e tre sono stati trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2, quello di media gravità.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute l’ambulanza India della Croce Rossa di Follonica e la Blsd della stessa associazione, insieme ai vigili del fuoco e alla Polizia stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.