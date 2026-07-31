ROCCASTRADA – Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio, in località Pian del Bichi, nel comune di Roccastrada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alle squadre della Vab Colline Metallifere e della Vab Gavorrano, immediatamente attivate per contenere il rogo e impedire che le fiamme si propagassero.

Rinforzi con un’autobotte

Per supportare le operazioni di spegnimento è stata inoltre inviata una squadra della Vab Castiglione della Pescaia con autobotte, così da garantire un maggiore approvvigionamento idrico durante l’intervento.

Al momento non sono state rese note le cause dell’incendio né l’estensione dell’area interessata dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.