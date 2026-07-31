SCARLINO – Il Consiglio comunale di Scarlino, riunito oggi, venerdì 31 luglio, ha approvato una serie di importanti provvedimenti economico-finanziari per il 2026: la variazione di assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri, le modifiche al regolamento della tassa sui rifiuti (Tari) e le nuove tariffe del tributo. La variazione di bilancio è stata approvata anche con il voto favorevole del gruppo di minoranza Scarlino nel cuore, rappresentato in aula dal capogruppo Luca Niccolini e dal consigliere Marco Vichi.

La manovra consente all’amministrazione comunale di destinare risorse a numerosi interventi strategici per il territorio, mantenendo gli equilibri economico-finanziari dell’ente. Tra i principali progetti finanziati figurano l’acquisizione e la riqualificazione del Casello idraulico di Scarlino Scalo, la riqualificazione del canile comprensoriale, la manutenzione straordinaria della viabilità comunale, gli interventi per la realizzazione del polo scolastico 0-6 anni, le manutenzioni sugli immobili comunali e sul nido d’infanzia, il potenziamento del verde pubblico attraverso attività di censimento e progettazione, investimenti nelle Bandite di Scarlino e risorse aggiuntive destinate ai servizi culturali e turistici.

«Con questa variazione di bilancio – dichiara il vicesindaco con delega al Bilancio Michele Bianchi – mettiamo a disposizione risorse importanti per dare concretezza a progetti che riguardano la crescita del nostro territorio. Abbiamo scelto di investire sul patrimonio pubblico, sulle scuole, sulla viabilità, sull’ambiente e sulla valorizzazione di Scarlino, mantenendo al tempo stesso gli equilibri di bilancio e una programmazione finanziaria solida».

Nel corso della seduta il Consiglio comunale ha inoltre approvato la modifica del regolamento della Tari, ripristinando dal 2027 la possibilità di pagare il tributo in quattro rate annuali, con scadenza il 31 maggio, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 2 dicembre. Per il solo 2026, a causa dello slittamento al 31 luglio del termine nazionale per l’approvazione delle tariffe, il pagamento avverrà in tre rate, con scadenza il 31 maggio, il 31 ottobre e il 2 dicembre. Le ultime due rate recepiranno le tariffe approvate per l’anno in corso e il relativo ricalcolo.

Il Consiglio ha poi approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti e le tariffe TARI 2026, elaborate secondo il metodo tariffario definito da Arera e sulla base del Piano economico finanziario validato dall’Autorità competente. Il costo complessivo del servizio passa da 2.026.729 euro a 2.128.657 euro, con un incremento del 5,03% rispetto al 2025. L’adeguamento si traduce in un aumento medio delle tariffe di circa il 5% sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche.

«Le tariffe approvate – afferma la consigliera comunale con delega ai rifiuti Raffaella Vecci – recepiscono il Piano economico finanziario validato secondo la normativa vigente e il metodo tariffario definito da Arera, garantendo la copertura dei costi del servizio».

«Quella approvata oggi – conclude il sindaco Francesca Travison – è una manovra di grande importanza perché ci permette di trasformare le risorse disponibili in interventi concreti per il territorio. Dagli investimenti sul patrimonio comunale alle scuole, dalla viabilità ai servizi, fino alla valorizzazione dell’ambiente e del turismo, proseguiamo un percorso di programmazione che guarda allo sviluppo di Scarlino e alla qualità dei servizi offerti ai cittadini».