GROSSETO – Si è svolta nei giorni scorsi la visita del Presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, presso la sede della Fondazione Il Sole Ets, importante realtà del territorio grossetano attiva da anni nell’ambito dei servizi socioassistenziali rivolti alle persone con disabilità, con particolare riguardo ai progetti di residenzialità legati al “Dopo di Noi” e alle attività diurne di carattere inclusivo dedicate a bambini e ragazzi con disabilità.

Un’occasione di incontro e confronto che ha permesso al presidente Limatola di conoscere più da vicino la realtà della Fondazione, la sua mission e i suoi servizi.

Ad accogliere il presidente della Provincia sono stati il presidente della Fondazione Il Sole, Marco Scandroglio, il direttore Roberto Marcucci, il presidente dell’associazione grossetana Genitori Bambini Portatori di Handicap, nonché consigliere di amministrazione della Fondazione Pietro Antonini, il consigliere Renzo Giannoni, la responsabile raccolta fondi Tiziana Tenuzzo e la responsabile amministrativa Annarosa Ruggiero.

Nella prima parte dell’incontro, i rappresentanti della Fondazione hanno illustrato al presidente Limatola la mission dell’ente, nato con l’obiettivo di offrire risposte concrete e continuative ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Sono stati presentati i numeri delle persone attualmente seguite dalla Fondazione, così come il ventaglio delle attività quotidianamente svolte, che spaziano dai servizi residenziali alle proposte educative e di socializzazione.

Particolare attenzione è stata dedicata anche a un’analisi delle necessità ancora presenti sul territorio provinciale, evidenziando come la domanda di servizi dedicati alla disabilità sia in costante crescita e richieda risposte sempre più strutturate.

Il dialogo si è poi spostato su temi di più ampio respiro, legati al mondo della disabilità e del Terzo Settore nel suo complesso. È stato sottolineato come il periodo attuale risulti sempre più difficoltoso dal punto di vista del reperimento delle risorse economiche necessarie a garantire la continuità e la qualità dei servizi offerti, in un contesto in cui i bisogni delle persone fragili continuano ad aumentare mentre le risorse pubbliche e private faticano a tenere il passo.

Un tema particolarmente sentito, affrontato con attenzione durante l’incontro, è stato quello del “Dopo di Noi”: la questione, sempre più centrale per la Fondazione e per le famiglie coinvolte, riguarda il futuro delle persone con disabilità quando i genitori e i caregiver familiari non saranno più in grado di occuparsene. Su questo fronte sono state condivise le crescenti difficoltà che si incontrano nel portare avanti in modo stabile e sostenibile le attività dedicate a questo delicato passaggio di vita, che richiede investimenti, personale qualificato e strutture adeguate.

Un ulteriore argomento toccato durante la visita è stato quello della valorizzazione delle attività innovative già presenti sul territorio, frutto dell’impegno e della creatività di realtà come la Fondazione Il Sole, capaci di sperimentare nuove forme di intervento a favore delle persone con disabilità. È stata inoltre ribadita l’importanza della partecipazione ai tavoli istituzionali quale momento fondamentale di confronto, programmazione condivisa e costruzione di politiche sociali più efficaci e vicine ai reali bisogni del territorio.

Al termine dell’incontro, la Fondazione Il Sole Ets ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente Limatola per la visita e per la sensibilità dimostrata verso le tematiche affrontate.

“Ringraziamo di cuore il presidente Limatola per la visita e per il tempo che ha voluto dedicarci”, ha dichiarato il presidente della Fondazione Il Sole, Marco Scandroglio. “Fare rete tra enti privati del Terzo Settore e istituzioni pubbliche è oggi la strada migliore per portare avanti le istanze delle persone più fragili e delle loro famiglie. Ci auguriamo che questo dialogo possa proseguire e rafforzarsi sempre di più nel tempo, a beneficio di tutta la nostra comunità”.

Il presidente Limatola ha ribadito il ruolo della Fondazione. “La Fondazione Il Sole – afferma – rappresenta un presidio fondamentale per la nostra comunità. Qui ci sono competenza, visione e un impegno quotidiano che meritano sostegno. Le istituzioni hanno il dovere di essere al fianco di chi costruisce inclusione reale e questa visita non vuole essere solo formale, ma la testimonianza del ruolo che la Fondazione ricopre a Grosseto e in provincia”.