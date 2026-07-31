GROSSETO – Novità in vista per i pendolari e tutti coloro che utilizzano i pullman per muoversi anche in città che riguarda l’aumento dei biglietti sia per il trasporto urbano che extraurbano.

Autolinee toscane informa che a partire da sabato 1 agosto entreranno in vigore le nuove tariffe per i titoli di viaggio su tutto il territorio regionale.

Cosa cambia: i nuovi prezzi

Gli aumenti riguarderanno i biglietti singoli e gli abbonamenti settimanali e mensili (urbano, extraurbano ordinario e veloce). Le modifiche tariffarie si applicheranno anche ai biglietti via Sms, al carnet 4 corse urbano/extraurbano e all’urbano 10 viaggi.

Nel dettaglio: un biglietto ordinario urbano capoluogo passerà da costare 1,70 a 2,00 euro e quello ordinario urbano maggiore passerà da 1,30 a 1,50 euro.

La stangata d’estate: un disagio per i giovani in corsa verso il mare

Tra le note dolenti di questi rincari c’è l’impatto diretto sulle tasche dei più giovani. Durante la stagione estiva, l’autobus rappresenta il mezzo principale (e spesso l’unico) per tanti ragazzi che da Grosseto si spostano verso le località balneari. Con le nuove tariffe, la corsa per Marina di Grosseto passerà da 2,90 a 3,40 euro: un aumento di ben 50 centesimi a tratta, che a fine mese rischia di pesare non poco sul budget di famiglie e studenti in cerca di un po’ di mare.

Cosa non cambia: abbonamenti e agevolazioni congelati

Buone notizie per gli abbonati di lungo corso e per le fasce agevolate. Restano del tutto invariate le tariffe di: abbonamenti annuali e trimestrali, annuali studenti e 10 mesi studenti, integrativi per abbonati extraurbani e tutti i titoli a tariffa Isee e Lr 100.

Validità dei vecchi biglietti e abbonamenti

Nessun timore per chi ha già fatto scorta di biglietti: i titoli di viaggio acquistati entro il 31 luglio (sia in formato cartaceo che digitale) potranno essere utilizzati fino al 31 gennaio 2027.

Per quanto riguarda gli abbonamenti già sottoscritti, manterranno la loro piena validità fino alla naturale data di scadenza.

Come verificare le tariffe e acquistare i biglietti

L’elenco completo con il prospetto di tutte le nuove tariffe è consultabile sul sito ufficiale all’indirizzo at-bus.it/it/tariffe.

L’azienda ricorda inoltre che attraverso l’app ufficiale di Autolinee toscane, grazie alla funzione travel planner, è possibile inserire la propria destinazione per calcolare automaticamente la tariffa corretta e procedere direttamente all’acquisto del titolo di viaggio necessario.