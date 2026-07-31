GROSSETO. L’ondata di calore che sta stringendo d’assedio la Maremma ha raggiunto livelli record. I termometri delle centraline di monitoraggio sul territorio mostrano numeri da bollino rosso scuro, sfiorando la soglia psicologica dei 40 gradi centigradi e avvicinandosi a 41 in alcune zone.

I picchi più alti della giornata, come da dati Cfr, sono stati registrati nella stazione di Stiacciole (Grosseto) con 40,6 °C (alle 13:45) e nella centralina di Torricelle (Scansano), arrivata a 40,5 °C alle 14:35 del primo pomeriggio di oggi, 31 luglio. Dati da caldo record che posizionano la provincia di Grosseto tra le aree più critiche della regione, accompagnati da temperature che si aggirano intorno o sopra ai 39 °C in gran parte della piana dell’Ombrone e nei territori circostanti.

L’effetto umidità: a quanto ammonta il caldo percepito?

Se parliamo di caldo record, a rendere la situazione ancora più gravosa per l’organismo è la percentuale di umidità relativa presente nell’aria. Guardando le mappe con il rilevamento curato da Cfr, la fascia interna grossetana registra tassi di umidità rilevata che oscillano tra il 50% e il 75-79% (con picchi oltre l’80-85% rilevati lungo la costa e la laguna di Orbetello).

La combinazione tra temperature superiori ai 40 °C ed elevati tassi di umidità fa schizzare verso l’alto anche l’indice di calore (Heat Index / Humidex), ovvero la “temperatura apparente” quella più vicina all’effettivamente percepita dal corpo umano.

In breve: se quando l’umidità relativa è tra il 35 – 40% si può arrivare a percepire anche 50 °C, sopra al 50% di umidità relativa, si può superare la soglia critica dei 55°C percepiti.

Insomma, se le previsioni avevano dato temperature torride vicino ai 40 °C per il fine settimana, venerdì il muro dei 40 è già stato superato.

Data l’ondata di caldo record, per le prossime ore si raccomanda la massima prudenza: evitare di uscire e di svolgere attività fisica nelle ore centrali della giornata, idratrarsi costantemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e animali domestici.