GROSSETO – Ultime ore per partecipare a BEST in Maremma 2026, il contest promosso da IlGiunco.net che ogni anno valorizza le eccellenze del territorio attraverso le preferenze espresse direttamente dai lettori. L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, è realizzata con il patrocinio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e con il sostegno di CNA, Confartigianato e Confesercenti.

Oggi, 31 luglio, alle ore 15, si chiuderà ufficialmente la fase delle nomination. Fino a quel momento sarà ancora possibile segnalare le proprie attività preferite nelle otto categorie in gara, contribuendo a determinare quali accederanno alla fase finale del contest.

In queste settimane sono arrivate centinaia di segnalazioni da tutta la Maremma, a conferma dell’interesse che ogni anno accompagna BEST in Maremma. Ristoranti, pizzerie, gelaterie, fornai e pasticcieri, barbieri e parrucchieri, centri estetici, ambulanti e stabilimenti balneari sono stati protagonisti di una partecipazione che continua a crescere, con classifiche rimaste aperte fino agli ultimi giorni.

Chi non ha ancora espresso le proprie preferenze ha quindi ancora poche ore a disposizione per farlo. Ogni nomination contribuirà a definire l’elenco delle attività che accederanno alla seconda fase del contest.

Come funziona il contest

BEST in Maremma si sviluppa in due fasi.

La prima è quella delle nomination, che terminerà oggi, venerdì 31 luglio, alle ore 15. In questa fase i lettori possono indicare liberamente le attività che ritengono migliori nelle diverse categorie.

Conclusa la raccolta delle segnalazioni, prenderà il via la fase finale, in programma dal 2 agosto al 31 agosto alle ore 12. Saranno le attività che avranno raccolto il maggior numero di nomination a contendersi la vittoria attraverso i sondaggi pubblicati sul canale WhatsApp de IlGiunco.net.

Per partecipare alla votazione finale sarà necessario essere iscritti al canale WhatsApp de IlGiunco.net. Chi non lo ha ancora fatto può iscriversi gratuitamente cliccando sul seguente link:

https://whatsapp.com/channel/0029VaCcAjh0G0XhOuANHg1V

Al termine delle votazioni saranno proclamati i vincitori dell’edizione 2026 di BEST in Maremma, che riceveranno il riconoscimento durante uno degli eventi organizzati da IlGiunco.net.

Le categorie in gara

Le categorie protagoniste dell’edizione 2026 sono:

Ristoranti

Pizzerie

Gelaterie

Fornai e pasticcieri

Barbieri e parrucchieri

Centri estetici

Ambulanti

Stabilimenti balneari

La novità del 2026

Anche quest’anno tutte le attività che accederanno alla fase finale riceveranno un riconoscimento speciale: uno sconto del 30% sui prodotti pubblicitari de IlGiunco.net, un’opportunità pensata per valorizzare ulteriormente le realtà che raggiungeranno la fase conclusiva del contest.

Un contest che valorizza il territorio

Negli anni BEST in Maremma è diventato un appuntamento fisso dell’estate, coinvolgendo migliaia di lettori e centinaia di attività della provincia. Il contest rappresenta un’occasione per raccontare la Maremma attraverso le preferenze di chi la vive ogni giorno, mettendo in evidenza le imprese che si distinguono per qualità, professionalità e rapporto con il pubblico.

Come partecipare

C’è tempo fino alle ore 15 di oggi per compilare il modulo delle nomination e indicare le proprie attività preferite. Dopo la chiusura della prima fase inizieranno le verifiche delle segnalazioni e sarà definito l’elenco dei finalisti che si sfideranno nella votazione finale sul canale WhatsApp de IlGiunco.net.

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