MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima ha individuato l’artista Lara Androvandi per la creazione del drappellone della 133ª edizione del Balestro del Girifalco, in programma il prossimo 14 agosto, alle 21.30 in piazza Garibaldi.

La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale nell’ambito della consolidata collaborazione con la Società dei Terzieri Massetani che, attraverso il partenariato istituito tra i due enti, cura l’organizzazione delle storiche rievocazioni cittadine riconosciute dalla Regione Toscana. Per tradizione, il drappellone del Balestro di agosto viene affidato direttamente a un artista di chiara fama. La scelta è ricaduta su Lara Androvandi, pittrice, scultrice e artista visiva originaria di Piombino, tra le più interessanti interpreti dell’arte contemporanea italiana.

“Abbiamo voluto affidare il drappellone del Balestro di agosto a un’artista di grande sensibilità e spessore culturale – dichiara Maurizio Giovannetti, assessore comunale al Balestro del Girifalco –. Lara Androvandi possiede un linguaggio contemporaneo che nasce da tecniche antiche e da una straordinaria ricerca artistica. Siamo certi che saprà interpretare con profondità una dedica particolarmente significativa come quella degli ottant’anni della Repubblica e del voto alle donne, restituendo al Balestro un’opera destinata a lasciare il segno nella storia della manifestazione.”

“La dedica di questa edizione richiama uno dei passaggi più importanti della storia del nostro Paese – afferma il rettore della Società dei Terzieri Massetani, Stefano Martinozzi – e meritava un’artista capace di tradurre in immagini valori universali come libertà, partecipazione e democrazia. La collaborazione tra Comune e Società dei Terzieri continua a rafforzarsi attraverso scelte di qualità che valorizzano il Balestro del Girifalco e contribuiscono a farne un evento sempre più prestigioso dal punto di vista culturale e artistico. Vogliamo che il Balestro possa diventare sempre più polo attrattivo di valori universali con radici culturali e storiche solide.”

Lara Androvandi si è laureata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Carrara e si è perfezionata al Centro T.A.M. diretto da Arnaldo Pomodoro vincendo la borsa di studio in tecnico della lavorazione artistica di metalli. L’artista ha sviluppato un linguaggio originale che unisce ricerca tecnica e forte capacità narrativa. La sua produzione spazia dalla pittura alla scultura, dal mosaico alla resina, distinguendosi per una ricerca raffinata sui materiali e sulla luce. È tra le pochissime artiste italiane a padroneggiare la tecnica dell’Ebru Art, l’antica pittura sull’acqua riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, reinterpretata in chiave contemporanea in un percorso che mette in dialogo Oriente e Occidente, tradizione e innovazione.

Nel suo percorso figurano importanti riconoscimenti e collaborazioni istituzionali: nel 2019 dona la scultura Alithos Anesti a Papa Francesco, l’opera è custodita in Vaticano. Dal 2022 è testimonial con le sue opere del Premio Nadia Toffa, organizzato dalla Lilt di Siena. Nel 2023 inizia un’importante collaborazione con il reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma dove l’artista tiene performance di ebru per i pazienti ricoverati. Nel 2024 ha realizzato il Masgalano del Palio di Siena ed è stata insignita dell’onorificenza di Carabiniere Benemerito per la realizzazione dell’opera “Ad Astra-Omaggio alla Virgo Fidelis”.

Numerose le sue partecipazioni a mostre d’arte e gallerie in Italia e all’estero. Vanta inoltre una prestigiosa collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Turchia a Roma come una dei pochissimi artisti italiani a padroneggiare la tecnica Ebru nel nostro Paese.