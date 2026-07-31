PORTO SANTO STEFANO – La grande vela d’altura unisce le forze per dare vita a una stagione sportiva senza precedenti. Iniziano le Argentario racing series 2026/2027, con un ambizioso programma di regate tecniche che da ottobre ad aprile trasformeranno Porto Santo Stefano e le isole dell’Arcipelago Toscano nel fulcro dell’agonismo velico nazionale.

Il nuovo format nasce dalla stretta collaborazione tra lo Yacht club Santo Stefano, il Circolo velico e Canottieri Porto Santo Stefano e il Circolo della vela Talamone. Una sinergia strategica che offre ai regatanti un pacchetto completo ed esclusivo: sette mesi di ormeggio, percorsi tecnici altamente competitivi, servizi di boat check, oltre a eventi di lifestyle e convenzioni esclusive.

Il ricco calendario della stagione include appuntamenti come la Coppa Italia U.v.a.i. in autunno, le serie invernali e primaverili e anche la prestigiosa collaborazione del Circolo canottieri Aniene per la regata nazionale offshore “La lunga bolina”.

Il programma

Il programma ufficiale delle Argentario racing series si articola in quattro sessioni di seguito elencate.

Coppa Italia U.v.a.i.: 16-18 ottobre 2026.

Argentario winter series: 31 ottobre – 1° novembre; 14-15 novembre; 5-6 dicembre; 23-24 gennaio; 14 febbraio; 28 febbraio; 13-14 marzo.

Argentarola’s cup: 27 dicembre 2026.

Argentario spring series: Pasquavela, 27-29 marzo; Primevele di primavera, 10-11 aprile; La lunga bolina, 23-25 aprile.

Info e iscrizioni

Le iscrizioni apriranno ufficialmente il 1° agosto. Per assicurarsi uno dei posti barca limitati in convenzione (la disponibilità è limitata) e consultare i bandi di regata, è possibile visitare il sito http://www.ycss.it. Non è prevista una fee di ormeggio, ma un contributo per le utenze (acqua e luce). Le Argentario racing series sono supportate da Banca patrimoni sella & c in qualità di partner istituzionale e da Helly Hansen come partner tecnico.