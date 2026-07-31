GROSSETO – Quando è uscito il suo numero ha trovato lo sportelo occupato. Tanto è bastato per scatenargli una rabbia incontrollabile. Parapiglia ieri alle Poste centrali a Grosseto. Una cliente ha iniziato ad inveire contro il dipendente e contro il cliente che si trovava al box centrale, nell’atrio delle poste.

L’invito alla calma e la reazione

La situazione ha richiamato subito l’attenzione di molti clienti e degli altri dipendenti. Uno di loro ha cercato di tranquillizzarla “Stai calmo” le avrebbe detto.Questo rivolgersi a lei al maschile ha invece scatenato la sua rabbia. Ha sputato in faccia a uno dei dipendenti.

Presa per i capelli e scaraventata a terra

Quando una collega si è avvicinata con il telefono in mano ha pensato che volesse riprendere la scena. Si è scagliata contro di lei, l’ha presa per i capelli e scaraventata a terra.

Sono state chiamate le forze dell’ordine ma la cliente è fuggita prima del loro arrivo.

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Due dipendenti in ospedale, la cliente in fuga

Entrambi i dipendenti sono andati in ospedale, la donna ha riportato l’incrinazione dell’anca, mentre il dipendente che ha ricevuto lo sputo ha fatto le analisi per scongiurare eventuali patologie.

La richiesta dei dipendenti: «Servono i vigilantes»

Da tempo i dipendenti chiedono più sicurezza e la presenza dei vigilantes all’entrata. Purtroppo non è la prima volta che alle poste centrali succedono episodi simili: qualche settimana fa una senza tetto ha dato in escandescenze. In molti si trovavano a bivaccare nell’area sfruttando il wi-fi gratuito che adesso è stato tolto da Poste.

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