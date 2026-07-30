GROSSETO – Gli Ordini dei Fisioterapisti della Toscana esprimono soddisfazione per l’approvazione della delibera della giunta regionale che definisce gli indirizzi per l’organizzazione e lo sviluppo della Fisioterapia di prossimità.

Il provvedimento è una tappa importante di un percorso avviato con il decreto ministeriale 77 del 2022 e la relativa delibera regionale, e riconosce il ruolo della fisioterapia nel nuovo modello della sanità territoriale e delle cure primarie.

La Fisioterapia di prossimità fa leva sulle competenze del fisioterapista nella prevenzione, intercettazione precoce dei bisogni e mantenimento dell’autonomia delle persone, e rafforza il contributo dei fisioterapisti alle attività delle équipe multiprofessionali, le squadre ad hoc di professionisti sanitari che nel nuovo modello di sanità territoriale si prendono cura dei cittadini.

“Questa delibera ha un grande valore, perché riconosce il contributo della fisioterapia nelle cure primarie. Portare le nostre competenze più vicino ai cittadini significa intervenire prima, prevenire il declino funzionale e sostenere l’autonomia delle persone, con benefici per la qualità della vita e per la sostenibilità del sistema sanitario”, ha commentato Fabio Bracciantini, Presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti Toscana Centro: “è una scelta lungimirante, che riconosce il valore dell’integrazione tra professionisti e della presa in carico di prossimità”.

“Il confronto istituzionale intrapreso negli anni ha permesso di costruire un modello capace di valorizzare competenze già presenti e rafforzare la collaborazione tra professionisti sanitari e rete territoriale. Ora sarà fondamentale accompagnare l’attuazione del modello nei diversi territori”, ha aggiunto Gino Petri, Presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti Toscana Nord.

“L’approvazione di questa delibera apre una fase nuova: la sfida sarà trasformare gli indirizzi regionali in servizi concreti per i cittadini. Come Ordini continueremo a mettere a disposizione competenze ed esperienza per sostenere un modello fondato su prevenzione, autonomia e qualità della vita”, ha sottolineato Silvia Bielli, Presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Siena.

Gli Ordini ringraziano l’Assessora regionale alla Sanità Monia Monni e tutto lo staff regionale per la visione e la determinazione con cui hanno sostenuto questo percorso, che è stato costruito anche con il contributo dell’Associazione Italiana Fisioterapisti (Aifi).

Gli Ordini confermano inoltre la disponibilità a collaborare con la Regione e con le Aziende sanitarie per un’applicazione efficace e uniforme della fisioterapia di prossimità.