GROSSETO – Il Comune, in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano Ets, rinnova il proprio impegno a favore del diritto allo studio, del merito e della formazione, promuovendo due importanti misure a sostegno degli studenti: 15 borse di studio universitarie destinate alle future matricole universitarie del Polo universitario grossetano e 12 contributi economici per gli studenti delle scuole superiori che parteciperanno a vacanze studio all’estero.

Un investimento complessivo di 27mila euro che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di accompagnare i giovani nel proprio percorso di crescita, favorendo l’accesso all’istruzione, la permanenza sul territorio e l’apertura verso esperienze formative di respiro internazionale.

Le borse di studio, nel dettaglio

La prima iniziativa prevede l’assegnazione di 15 borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna, riservate agli studenti residenti nel Comune di Grosseto che si immatricoleranno nell’anno accademico 2026/2027 ai corsi di laurea dell’Università di Siena attivi anche presso il Polo universitario grossetano. Un intervento che punta a sostenere il merito e a incentivare i giovani a scegliere Grosseto per il proprio percorso universitario, valorizzando un presidio di alta formazione sempre più strategico per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Le borse saranno destinate agli iscritti ai corsi di Economia e Commercio e Giurisprudenza, Infermieristica, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze chimiche, Tecnologie per l’Ambiente e Costruzioni e Territorio, oltre ai corsi di Scienze Politiche, Scienze Storiche e del Patrimonio culturale. Potranno partecipare gli studenti residenti nel Comune di Grosseto iscritti al primo anno di uno dei corsi previsti dal bando e in regola con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13 del 13 novembre 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico. Accanto al sostegno universitario, il Comune promuove anche un nuovo bando dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, mettendo a disposizione 12 contributi da 1.000 euro ciascuno per favorire la partecipazione alle vacanze studio all’estero organizzate dagli istituti scolastici.

Le vacanze studio all’estero

L’iniziativa a sostegno delle vacanze studio all’estero è rivolta agli studenti residenti nel Comune di Grosseto iscritti al terzo, quarto e quinto anno delle scuole superiori cittadine. Intende sostenere le spese di viaggio, vitto, alloggio e soggiorno, offrendo un aiuto concreto alle famiglie e favorendo esperienze formative che rappresentano un’importante occasione di crescita linguistica, culturale e personale. I contributi saranno ripartiti tra gli istituti scolastici del territorio – ISIS “P. Aldi”, ISIS “L. Bianciardi”, Liceo “A. Rosmini”, Polo Tecnologico “Manetti-Porciatti”, ISIS “V. Fossombroni” e ISIS “Leopoldo II di Lorena” – con due contributi assegnati a ciascun polo scolastico.

Attraverso queste due misure, il Comune di Grosseto e la Fondazione Polo Universitario Grossetano rafforzano una collaborazione che negli anni ha contribuito a consolidare il ruolo del Polo universitario come punto di riferimento per la formazione superiore in Maremma e a promuovere opportunità sempre più qualificate per gli studenti del territorio. Investire nella conoscenza significa infatti investire nello sviluppo della comunità, offrendo ai giovani strumenti concreti per costruire il proprio futuro senza rinunciare alle opportunità offerte dalla città.

Gli avvisi completi saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Grosseto e sul portale della Fondazione Polo Universitario Grossetano, dove saranno disponibili tutte le informazioni relative ai requisiti, alla documentazione necessaria e alle modalità di presentazione delle domande.

«La crescita di una comunità – ha sottolineato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – passa inevitabilmente dalla capacità di investire nelle nuove generazioni. Per questo abbiamo scelto di destinare risorse importanti a due iniziative che, pur rivolgendosi a studenti in momenti diversi del loro percorso formativo, condividono lo stesso obiettivo: offrire opportunità concrete, valorizzare il merito e accompagnare i nostri giovani nella costruzione del loro futuro. Sostenere chi decide di iscriversi ai corsi universitari del Polo grossetano significa rafforzare un presidio strategico per il territorio, incentivando i ragazzi a proseguire gli studi nella propria città e contribuendo allo sviluppo di competenze che rappresentano una risorsa fondamentale per il tessuto economico e sociale locale».

«Con uno stanziamento complessivo di 27mila euro confermiamo una precisa scelta politica: mettere i giovani al centro delle nostre azioni, investendo sulla loro formazione, sul loro talento e sulle loro aspirazioni – prosegue il sindaco – Vogliamo che nessuno rinunci a un’opportunità di crescita per ragioni economiche e intendiamo continuare a costruire, insieme alla Fondazione Polo Universitario Grossetano e alle istituzioni scolastiche, una rete capace di accompagnare ragazze e ragazzi nel loro percorso di studio, affinché possano diventare cittadini preparati, consapevoli e protagonisti dello sviluppo della nostra città”.

«Con questi due bandi – ha aggiunto l’assessore alla Cultura, Luca Agresti – vogliamo ribadire che investire nella formazione significa investire nel futuro della nostra comunità. Sostenere le matricole del Polo universitario grossetano significa valorizzare il merito e rafforzare un presidio fondamentale per la crescita culturale e sociale del territorio. Allo stesso tempo, favorire la partecipazione degli studenti delle scuole superiori alle vacanze studio all’estero vuol dire offrire ai giovani l’opportunità di ampliare i propri orizzonti, sviluppare competenze linguistiche e confrontarsi con realtà internazionali che arricchiscono il loro percorso umano e formativo. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano, continuiamo a promuovere iniziative che rendono la formazione sempre più accessibile e che mettono i giovani nelle condizioni di costruire il proprio futuro con strumenti e opportunità concrete. È un investimento che produce valore non solo per gli studenti, ma per l’intera comunità”.

«Le risorse pubbliche – ha concluso l’assessore al Bilancio, Simona Rusconi – devono tradursi in opportunità concrete per i cittadini e, quando si parla di giovani e formazione, rappresentano uno degli investimenti più importanti che un’amministrazione possa fare. Con uno stanziamento complessivo di 27mila euro sosteniamo due iniziative che premiano il merito, favoriscono il diritto allo studio e ampliano le possibilità di crescita personale e professionale dei nostri ragazzi. È una scelta che guarda al presente, ma soprattutto al futuro della città, perché investire nella formazione significa contribuire a costruire una comunità più preparata, competitiva e capace di affrontare le sfide dei prossimi anni».

«Per il quarto anno il Comune mette a disposizione le borse di studio non solo per sostenere il diritto all’accesso al percorso formativo accademico, ma anche per incentivare il legame tra Grosseto e gli studenti, essendo uno dei criteri adottati per l’assegnazione del finanziamento quello di essere residenti nel comune. Investire sui giovani e sullo sviluppo di professionalità è senz’altro il miglior incentivo per il futuro della città, anche attraverso i viaggi di studio all’estero, per conoscere il mondo ed acquisire competenze linguistiche – ha concluso la Presidente della Fondazione Polo Universitario Grossetano Gabriella Papponi Morelli – Per molti grossetani diplomati era una tappa obbligata allontanarsi dal territorio per raggiungere le sedi universitarie: la Fondazione Polo Universitario Grossetano nacque per garantire un presidio di formazione accademica e ad oggi offre undici corsi di laurea triennali e due magistrali a ciclo unico, corsi di Istituti Tecnici Superiori e di Alta Formazione»