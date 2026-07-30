Foto di repertorio

GROSSETO – Un’altra importante conferma nella rosa del Circolo Pattinatori 1951 in vista del prossimo campionato di serie B di hockey. Il consiglio direttivo di via Mercurio ufficializza il rinnovo del contratto di Mattia Giabbani (nella foto d’archivio assieme a Giusti e Cardi), che nella passata stagione ha fatto parte della rosa della formazione di serie A1, collezionando alla fine otto presenze. Giabbani, venti anni, conosce però anche la serie B per averci giocato con ottimi risultati negli ultimi anni; dodici i gol realizzati nelle dodici uscite del 2025-2026.

Nei giorni scorsi, alla pista “Mario Parri”, c’è stato anche un primo incontro tra la società e i giocatori, che ha portato alla conferma in blocco dei ragazzi che hanno tenuto alto l’onore del Cp in serie B. Gli appassionati la domenica alle 18 (l’orario migliore per la tifoseria) potranno dunque applaudire ancora Riccardo Bruzzi, il capitano, che a 51 anni continuerà a essere la chiocchia, dal 26 settembre (data d’inizio della Coppa Italia) a Stefano Paghi e Pablo Saavedra, che hanno sposato il progetto di rinascita della società, con l’obiettivo di tornare in A1 tra due-tre anni. Rimangono in biancorosso anche Giusti, Cardi, Muntean, Emanuele Perfetti e il bomber Marco Bianchi.

Un blocco che ha dimostrato attaccamento alla maglia, con l’intento di aiutare la società a centrare gli obiettivi che si è prefissata, al momento di prendere la dolorosa decisione di rinunciare alla serie A1, vale a dire la Coppa Italia e le finali promozione.

La rosa completa del Cp: portiere Luca Squarcia; esterni Marco Bianchi (1997), Riccardo Bruzzi (1975), Samuel Cardi (2006), Mattia Giabbani (2006), Tommaso Giusti (2007), Aleksander Muntean (2010), Stefano Paghi (1994), Emanuele Perfetti (2004), Pablo Saavedra (1989).

All’appello manca dunque solo il secondo portiere, che verrà annunciato nelle prossime settimane.