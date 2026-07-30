TALAMONE – Parte nei prossimi giorni la raccolta firme per il referendum sul passaggio di Talamone e Fonteblanda dal Comune di Orbetello a quello di Magliano in Toscana. A promuoverla è il Comitato Fonteblanda e Talamone per Magliano, che sintetizza così il senso dell’iniziativa: «Firmare per il referendum significa difendere il diritto dei cittadini a scegliere il proprio futuro. Non è una firma a favore o contro qualcuno, ma una firma a favore della democrazia».

L’iniziativa rappresenta un passaggio fondamentale dell’iter previsto dalla legge regionale e punta a consentire ai cittadini di esprimersi direttamente attraverso il referendum. Tutte le informazioni su modalità, luoghi e tempi della raccolta saranno comunicate nei prossimi giorni.

«Vent’anni di promesse senza risultati»

«È lo strumento che garantisce a ogni cittadino il diritto di partecipare a una decisione storica – spiegano i portavoce del Comitato –. Apporre la propria firma non significa scegliere oggi l’esito finale, ma consentire lo svolgimento del referendum, affinché sia la popolazione a decidere liberamente il proprio futuro».

Alla base del percorso, secondo il Comitato, c’è la convinzione «che negli ultimi vent’anni Talamone e Fonteblanda abbiano ricevuto numerose promesse rimaste, troppo spesso, prive di risultati concreti. Dopo due decenni di annunci e impegni mai tradotti in interventi reali riteniamo sia arrivato il momento di aprire una prospettiva diversa, fondata non sulle promesse elettorali, ma sulla possibilità per i cittadini di determinare direttamente il futuro delle proprie comunità».

Il nodo della rappresentanza

Uno degli elementi centrali del progetto riguarda il peso politico delle due frazioni. «Entrare a far parte di una realtà comunale con una dimensione demografica più contenuta significherebbe poter contare molto di più nelle scelte amministrative – sottolineano i portavoce –. Vorrebbe dire eleggere consiglieri comunali espressione diretta del territorio, contribuire alla formazione della giunta e partecipare concretamente alle decisioni sugli investimenti, superando la logica del dover chiedere attenzione al sindaco di turno».

Il Comitato ribadisce che l’iniziativa non è legata alle persone o agli schieramenti: «Il nostro progetto va oltre i singoli amministratori e oltre i colori politici. Non riguarda l’attuale sindaco né quelli che verranno. Riguarda un modello istituzionale capace di garantire nel tempo una rappresentanza stabile e un peso politico adeguato alle due comunità».

Servizi e risorse: «Reinvestire dove si producono»

Sul fronte dei servizi ai cittadini, il Comitato sostiene che il cambiamento inciderebbe soprattutto sul livello di attenzione riservato al territorio. «La vita quotidiana dei cittadini non subirà stravolgimenti. Cambierà però il rapporto con le istituzioni, che potranno essere più vicine, più presenti e più attente alle esigenze di Talamone e Fonteblanda».

Un capitolo riguarda le risorse economiche: «Le entrate generate dalle nostre comunità sono più che sufficienti per sostenere uno sviluppo di alto livello, a condizione che vengano reinvestite direttamente sul territorio che le produce, migliorando infrastrutture, manutenzioni e servizi».

La visione: colline, mare e terme

Alla base della proposta, spiega il Comitato, c’è una visione strategica: «L’integrazione tra le colline di Magliano, il mare di Talamone, le spiagge di Fonteblanda e le risorse naturali e termali dell’area rappresenta un’opportunità straordinaria di sviluppo, capace di valorizzare un territorio omogeneo sotto il profilo economico, turistico e ambientale».

«La raccolta firme è il primo passo di questo percorso – concludono i portavoce –. È un atto di partecipazione, di responsabilità e di libertà. Dopo vent’anni di promesse, crediamo sia arrivato il momento dell’autodeterminazione. Il referendum serve esattamente a questo: restituire ai cittadini il diritto di decidere il proprio futuro».

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