FOLLONICA – L’assunzione della nuova responsabile infermieristica dell’ospedale di Massa Marittima rappresenta una notizia positiva per tutto il territorio. La figura coordinerà servizi fondamentali quali chirurgia e ortopedia, sala operatoria, sala gessi, preospedalizzazione ed endoscopia.

«Alla nuova professionista rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro – dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani –. Ogni volta che il nostro presidio sanitario si rafforza è una buona notizia. Questo risultato rappresenta un passo avanti, ma purtroppo siamo ancora ben lontani dal minimo sindacale che cittadini e territorio hanno diritto di aspettarsi. La sostituzione di una figura andata in pensione era un atto dovuto e avrebbe dovuto essere garantita con maggiore tempestività.»

«L’ospedale di Massa Marittima continua a garantire prestazioni di qualità grazie all’impegno straordinario di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e di tutto il personale. A loro va il ringraziamento delle nostre comunità, perché ogni giorno riescono a mantenere elevati standard assistenziali pur operando con organici ridotti e in un presidio che negli anni ha visto diminuire progressivamente servizi e funzioni.»

«La nuova TAC continua ad essere promessa da anni senza che si sia arrivati alla sua installazione. Se per la carenza di personale viene spesso richiamata la difficoltà di reperire professionisti, quale spiegazione esiste per il mancato acquisto di una strumentazione diagnostica fondamentale come la TAC? Anche su questo i cittadini attendono risposte da troppo tempo.»

«A questo si aggiunge una questione organizzativa altrettanto importante – prosegue il sindaco –. La nomina del dott. Marco Torre alla Direzione Sanità della Regione Toscana apre una nuova fase per l’Asl Toscana Sud Est. Proprio per questo auspichiamo che la Regione proceda rapidamente alla nomina del nuovo Direttore Generale dell’Azienda, evitando lunghi periodi di gestione transitoria. C’è bisogno di una guida pienamente operativa che possa programmare investimenti, assumere decisioni e dare concreta attuazione agli impegni assunti con il territorio.»

Il primo cittadino richiama poi l’attenzione sulla situazione della sanità territoriale.

«Come comunicato dalla stessa Asl Toscana Sud Est, il bando pubblicato per la guardia medica turistica non ha ricevuto alcuna adesione e anche quest’estate il servizio non sarà garantito. È una situazione che non può essere considerata normale. Follonica durante i mesi estivi arriva ad ospitare una popolazione superiore a quella di molti capoluoghi di provincia e quindi ha bisogno di servizi sanitari adeguati a questa realtà. Lo scorso anno la guardia medica turistica era stata garantita, ma è evidente che non possiamo continuare ogni estate a sperare che un bando trovi adesioni. Un servizio essenziale deve essere assicurato attraverso una programmazione stabile.»

«Di fronte a queste criticità – evidenzia Buoncristiani – il Comune ha scelto di non limitarsi alle richieste, ma di mettere in campo azioni concrete. L’Asl ha più volte evidenziato che uno degli ostacoli alla partecipazione dei medici ai bandi è rappresentato dalla difficoltà di trovare un alloggio a Follonica. Di fronte a questa motivazione non siamo rimasti inerti. Pur trattandosi di una competenza che non appartiene al Comune, abbiamo ristrutturato alcuni appartamenti comunali in stato di abbandono che saranno messi a disposizione dei professionisti sanitari interessati a lavorare sul nostro territorio.»

«Abbiamo scelto di rimuovere concretamente quello che ci è stato indicato come uno dei principali ostacoli al reperimento del personale. Ora ci aspettiamo che anche l’Azienda sanitaria faccia la propria parte con lo stesso spirito. Se il problema abitativo rappresentava davvero una delle cause principali della mancanza di candidature, sarà possibile verificarlo concretamente. In ogni caso non sarà più sufficiente limitarsi a pubblicare gli stessi bandi e prenderne atto quando vanno deserti. Servono strumenti nuovi, una programmazione diversa e la volontà di affrontare un problema che ormai è strutturale.»

«Follonica, inoltre, non dispone di un presidio ospedaliero e anche Massa Marittima, oggi classificato come stabilimento ospedaliero, ha visto negli anni una significativa riduzione delle proprie funzioni. Questo comporta che molte richieste di assistenza vengano indirizzate verso il Pronto Soccorso di Massa Marittima e, sempre più frequentemente, verso Grosseto, con inevitabili disagi per residenti e turisti. È un sistema che deve essere rafforzato, non progressivamente impoverito.»

«La sanità – conclude il sindaco Buoncristiani – deve garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini, indipendentemente dal territorio in cui vivono. Oggi è sempre più evidente il rischio di una sanità a due velocità, nella quale le aree costiere e periferiche dispongono di meno servizi pur sostenendo, soprattutto nei mesi estivi, un carico assistenziale enorme. Follonica e l’intero comprensorio meritano investimenti, programmazione e una sanità che sappia guardare al futuro. I nostri cittadini non chiedono privilegi: chiedono semplicemente ciò che spetta loro.»