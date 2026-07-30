GROSSETO – Con la presentazione del nuovo simbolo, Liberali e Riformisti per Grosseto rafforza la propria identità politica e avvia una nuova fase del proprio percorso civico. Oggi il movimento è rappresentato in Consiglio comunale dal capogruppo Valerio Pizzuti, che in questi anni «ha portato avanti un’azione amministrativa improntata al dialogo, alla concretezza e alla difesa degli interessi della comunità grossetana».

L’esperienza amministrativa maturata in Consiglio comunale rappresenta oggi il «punto di partenza di un percorso che intende coinvolgere sempre più cittadini nella costruzione di una visione condivisa per Grosseto. Un percorso che nasce dall’ascolto del territorio e dalla volontà di trasformare le proposte in azioni concrete per il bene della città».

«Il simbolo rappresenta una forza civica ispirata ai valori della libertà, della responsabilità, della competenza e del buon governo, con l’obiettivo di contribuire alla crescita della città attraverso proposte concrete e uno spirito autenticamente riformista. Liberali e Riformisti per Grosseto si propone come una realtà civica aperta al confronto e al dialogo con tutte le forze politiche e civiche che condividano un’idea di amministrazione fondata sulla competenza, sulla responsabilità e sulla centralità dell’interesse di Grosseto».

La presentazione del simbolo rappresenta anche l’avvio di una nuova fase di partecipazione. «Nelle prossime settimane il movimento promuoverà incontri nei quartieri e nelle frazioni, aprirà momenti di confronto con associazioni, categorie economiche, professionisti e realtà del volontariato e raccoglierà idee e proposte dei cittadini con l’obiettivo di costruire un progetto amministrativo condiviso, concreto e vicino alle esigenze del territorio».

«Crediamo in una politica fatta di ascolto, responsabilità e concretezza. Grosseto ha bisogno di idee, progettualità e amministratori capaci di guardare al futuro con pragmatismo, mettendo sempre al centro i cittadini.»

Le quattro priorità

Grosseto sicura e curata

Una città ordinata, pulita e ben mantenuta è una città più sicura e più vivibile. Troppo spesso cittadini e residenti segnalano situazioni di degrado, manutenzioni insufficienti e criticità diffuse nei quartieri e nelle frazioni.

Per questo riteniamo che decoro urbano, cura degli spazi pubblici, manutenzione ordinaria e straordinaria e una maggiore attenzione al territorio debbano tornare a essere priorità dell’amministrazione. Una Grosseto più curata significa una città più sicura, più attrattiva e con una migliore qualità della vita per tutti.

Grosseto che lavora

Un Comune deve essere un alleato di chi crea lavoro, investe e produce sviluppo, non un ostacolo burocratico. Vogliamo sostenere imprese, commercio, professionisti, artigiani, settore agricolo e turistico attraverso una reale semplificazione amministrativa, tempi certi nelle procedure e un dialogo costante con le categorie economiche.

Valorizzare le eccellenze del territorio e favorire nuovi investimenti significa creare opportunità di crescita, occupazione e benessere per tutta la comunità grossetana.

Grosseto che ascolta

Una città cresce quando i cittadini vengono ascoltati e coinvolti nelle scelte che riguardano il loro futuro. Vogliamo un Comune capace di dialogare in modo costante con cittadini, associazioni, categorie economiche, ordini professionali e realtà del volontariato, promuovendo partecipazione, trasparenza e condivisione.

Perché solo dall’ascolto e dal confronto possono nascere decisioni più efficaci, condivise e realmente vicine alle esigenze dei quartieri, delle frazioni e dell’intera comunità grossetana.

Grosseto dei giovani

Il futuro di Grosseto passa dalle nuove generazioni. Vogliamo una città che sappia investire sui giovani, offrendo opportunità concrete di formazione, lavoro, cultura, sport e innovazione, valorizzando il loro talento e sostenendo la nascita di nuove idee e iniziative.

Crediamo che una comunità cresca quando è capace di offrire ai propri giovani la possibilità di costruire qui il proprio futuro, senza essere costretti a cercare altrove le opportunità che meritano.

Pizzuti: «Non soltanto un simbolo, ma un metodo di lavoro»

«Con questo simbolo -afferma Valerio Pizzuti – rafforziamo un percorso civico che nasce dall’esperienza maturata in Consiglio comunale e che guarda con fiducia al futuro della nostra città. Non presentiamo soltanto un simbolo, ma un metodo di lavoro basato sull’ascolto, sul dialogo e sulla costruzione di proposte serie e realizzabili. Grosseto ha tutte le potenzialità per crescere ancora, ma servono visione, competenza e coraggio. Vogliamo una città che sappia valorizzare le proprie eccellenze, sostenere chi lavora, offrire opportunità ai giovani e garantire qualità della vita alle famiglie e agli anziani».

«Nei prossimi mesi saremo presenti sul territorio per ascoltare cittadini, associazioni, imprese e professionisti, convinti che un buon programma amministrativo debba nascere prima di tutto dal confronto con chi vive quotidianamente la città. Continueremo inoltre il confronto con tutte le realtà politiche e civiche che condividono l’obiettivo di costruire il futuro di Grosseto, mantenendo piena autonomia nelle scelte e valutando ogni percorso esclusivamente sulla base della qualità del progetto amministrativo e dell’interesse della città».

«Non ci interessano le polemiche né gli slogan. Crediamo in una politica fatta di serietà, responsabilità, ascolto e buon senso. È questo lo spirito con cui vogliamo continuare a dare il nostro contributo alla crescita della città.»

«Liberali e Riformisti per Grosseto invitano cittadini, associazioni, professionisti, imprese e tutte le energie positive della città a partecipare a questo percorso di ascolto e di costruzione di idee, nella convinzione che il futuro di Grosseto possa essere costruito solo attraverso il contributo, la competenza e l’impegno di chi la vive ogni giorno. Perché le migliori idee nascono dal confronto, dalla partecipazione e dalla volontà condivisa di rendere Grosseto una città sempre più moderna, attrattiva, sicura e capace di offrire opportunità alle nuove generazioni».