GROSSETO – Sarà una giornata all’insegna del sole e del caldo quella di domani, venerdì 31 luglio, su tutta la provincia di Grosseto. L’alta pressione continuerà a garantire condizioni di tempo stabile, con cieli sereni o al più poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Le temperature resteranno molto elevate, soprattutto nelle aree interne, mentre lungo la costa il Maestrale renderà il clima leggermente più sopportabile nelle ore pomeridiane.

Sole protagonista per tutta la giornata

La giornata si aprirà con cieli sereni e proseguirà senza particolari variazioni. Non sono attese piogge e il sole sarà protagonista dalla mattina fino a sera. Secondo le ultime elaborazioni, la situazione resterà stabile grazie alla presenza dell’anticiclone che interessa tutta la Toscana.

Caldo intenso, attenzione nelle ore centrali

Le temperature continueranno a mantenersi su valori decisamente elevati. Nella parte nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, si prevedono massime comprese tra 36 e 38 gradi. A Grosseto si toccheranno i 39-40 gradi, mentre sull’Amiata il clima sarà più fresco, con valori massimi intorno ai 29-32 gradi. Nel sud della provincia, tra Orbetello e Monte Argentario, le massime si attesteranno tra 34 e 36 gradi, mitigate dalla vicinanza del mare. Le minime saranno comprese tra 22 e 25 gradi, con una notte ancora piuttosto calda.

Vento di Maestrale sulla costa

I venti saranno deboli nell’entroterra, mentre lungo il litorale soffierà il Maestrale, a tratti moderato soprattutto nel pomeriggio sul settore meridionale della costa maremmana. Il mare sarà poco mosso, con locali tratti mossi nel pomeriggio davanti alla Maremma meridionale.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo