GROSSETO – Una visita importante, quella del presidente Limatola agli ambulatori della Lilt di Grosseto, che ha gratificato e dato valore al lavoro di tutto il team dei volontari (medici e non) che quotidianamente si adoperano perché la cultura della prevenzione diventi un valore acquisito nella vita delle persone.

Il sopralluogo ha permesso al presidente Lilt, Renzo Giannoni, di rappresentare i risultati conseguiti in questi quattro anni di ripresa dell’attività da quando, alla fine del 2022, si è rinnovato il consiglio direttivo che ha di fatto dato nuova vita all’associazione, dotandola anche di un rinnovato parco di apparecchi elettromedicali che consentono ai medici di svolgere gli screening di controllo. Sono stati illustrati i progetti realizzati e quelli previsti per l’autunno che testimoniano l’intensa attività di promozione della cultura della prevenzione.

Una volta dettagliati i risultati relativi agli screening oncologici, la direttrice Barbara Bricca ha accompagnato il presidente della Provincia negli ambulatori spiegando le attività svolte e mostrando gli elettromedicali di recente dotazione, acquisiti grazie al contributo dei soci e al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e di Banca Tema.

Il presidente Limatola, al termine della visita, ha dichiarato: “Ho potuto apprezzare l’importante lavoro svolto dalla Lilt. La Provincia, che è la Casa dei Comuni, si farà promotrice di sensibilizzare la cultura della prevenzione e di individuare luoghi in cui poter permettere giornate di promozione su questo tema prezioso. Ringrazio i dirigenti, i volontari e i medici della Lilt che quotidianamente si impegnano in favore della salute dei cittadini”.