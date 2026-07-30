ORBETELLO – La situazione della Laguna di Orbetello è in graduale miglioramento. A comunicarlo è il sindaco Andrea Casamenti, dopo aver partecipato alla riunione del comitato tecnico scientifico tenutasi questa mattina. «La temperatura dell’acqua è lievemente in calo e il livello è ancora alto, ma restiamo estremamente vigili», afferma il primo cittadino.

Nessuna emergenza nonostante il caldo

«Ci teniamo a sottolineare – dice il sindaco – che, nonostante l’intensa ondata di calore dei giorni scorsi, in Laguna non è stata registrata alcuna emergenza e, oggi, possiamo dire che la situazione sta migliorando, in quanto è stato registrato un lieve calo della temperatura dell’acqua».

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Il livello resta ottimale

«Il dato positivo legato all’abbassamento delle temperature – aggiunge Casamenti – si unisce al fatto che il livello dell’acqua resta ottimale, dai 15 ai 18 centimetri, quindi molto alto rispetto agli standard che solitamente si rilevano in Laguna. Naturalmente, da parte nostra e del Cts, il monitoraggio resta costante».