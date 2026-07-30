ROCCASTRADA – Una telefonata dai finti carabinieri, l’invito a non riagganciare e a raggiungere la caserma, mentre a casa restava una donna sola. È il tentativo di truffa andato in scena una settimana fa ai danni di una coppia non giovanissima residente in aperta campagna, sulla strada delle Versegge, nel comune di Roccastrada. Un raggiro fortunatamente fallito, grazie alla prontezza della donna e all’intervento dei militari.

La telefonata dei finti militari

Secondo quanto ricostruito, i truffatori hanno contattato telefonicamente l’abitazione spacciandosi per carabinieri. All’uomo hanno chiesto di recarsi in caserma restando sempre in linea, senza mai riagganciare il telefono fisso: una tecnica ricorrente in questo tipo di raggiri, pensata per tenere la vittima sotto pressione e impedirle di verificare quanto le viene raccontato. L’uomo, convinto, è così salito in auto per raggiungere il paese, sempre al telefono con i falsi militari.

L’intuizione che ha fatto fallire il colpo

A far saltare il piano è stata la moglie, insospettita dalla situazione. Rimasta sola in casa, la donna ha chiamato la vera caserma dei carabinieri, che le ha confermato di non sapere nulla di quella convocazione. Nel frattempo non riusciva a mettersi in contatto con il marito, che aveva la linea costantemente occupata proprio a causa della telefonata dei truffatori.

I carabinieri, compresa la gravità della situazione, si sono recati rapidamente all’abitazione: il timore era che i malviventi potessero presentarsi a casa approfittando del fatto che la donna fosse da sola. I militari si sono così appostati in attesa dei responsabili, che però non si sono mai fatti vedere, forse avendo intuito che qualcosa era andato storto. Il tentativo di truffa si è così concluso senza conseguenze.

Non si tratta di un caso isolato: nelle stesse settimane i carabinieri hanno registrato diversi tentativi analoghi in provincia, culminati a Follonica nell’arresto di un truffatore.

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Come difendersi

Episodi come questo sfruttano l’autorevolezza delle forze dell’ordine per mettere le vittime, spesso anziane, in uno stato di soggezione. Le regole per difendersi sono semplici: i carabinieri non chiedono mai per telefono di consegnare denaro o gioielli, né di raggiungere la caserma restando in linea. Davanti a richieste di questo tipo occorre riagganciare subito e comporre il 112 per verificare la chiamata e segnalare l’accaduto.