GROSSETO – Un’economia in crescita, ma con segnali contrastanti e alcune criticità rilevanti per commercio, turismo e servizi. È la fotografia della provincia di Grosseto che emerge dalla Nota congiunturale di luglio 2026 dell’Irpet, commentata dal presidente provinciale di Confesercenti Grosseto, Massimiliano Mei, che chiede una strategia condivisa per rafforzare consumi, internazionalizzazione turistica e filiere territoriali.

Occupazione in aumento, ma il commercio è fermo

Nel primo trimestre 2026 gli addetti dipendenti della provincia raggiungono circa 59.400 unità, con un incremento dell’1,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il terziario privato, con circa 25.200 addetti, resta il principale motore dell’economia privata provinciale e cresce dell’1,5%. All’interno del comparto, però, gli andamenti sono molto diversi: i servizi turistici aumentano del 2,7% e i servizi alle imprese del 5,2%, mentre il commercio al dettaglio cresce appena dello 0,3% e ingrosso, trasporti e logistica arretrano dello 0,4%.

«Il dato generale sull’occupazione è certamente positivo – afferma Mei – ma non può nascondere una situazione molto più complessa. Il commercio al dettaglio conserva una base occupazionale importante, ma è sostanzialmente fermo. Questo significa che le nostre imprese stanno resistendo, senza però trovare le condizioni per una vera crescita».

Turismo, il nodo delle presenze

Particolarmente delicato il quadro del turismo. Nel 2025 le presenze nella provincia di Grosseto sono diminuite dell’8,4%, mentre in Toscana sono cresciute del 3,8%. Nel primo trimestre 2026 la caduta si interrompe, ma il dato grossetano resta leggermente negativo (-0,2%), a fronte di una crescita regionale del 5,3%.

«La crescita degli addetti nei servizi turistici rappresenta un segnale di vitalità e di fiducia da parte delle imprese, ma il dato sulle presenze ci dice chiaramente che non possiamo abbassare la guardia – prosegue Mei -. La Maremma rimane troppo dipendente dalla domanda italiana e dalla stagione balneare tradizionale. Dobbiamo conquistare nuovi mercati, rafforzare i flussi internazionali e costruire un’offerta capace di lavorare per un periodo più lungo dell’anno».

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Secondo Confesercenti è necessario integrare maggiormente costa, borghi e aree interne, valorizzando turismo ambientale, sportivo, culturale ed enogastronomico. Parallelamente occorre intervenire sull’accessibilità del territorio, sui collegamenti, sulla qualità dei servizi, sull’organizzazione degli eventi e sulla promozione coordinata delle destinazioni.

Il crollo dell’export agroalimentare

Preoccupa anche l’andamento delle esportazioni provinciali, diminuite del 20,7% nel primo trimestre 2026, dopo il -18% del 2025. Particolarmente pesante la contrazione dell’export agroalimentare, sceso del 46% nel trimestre dopo il -39,9% dell’anno precedente.

«La crisi dell’export agroalimentare non riguarda soltanto le aziende produttrici – sottolinea Mei – ma l’intera economia della Maremma. Prodotti locali, commercio, ristorazione e turismo costituiscono una filiera unica. Se si indebolisce la capacità delle nostre produzioni di raggiungere e conquistare i mercati, perde valore anche l’offerta complessiva del territorio».

«Servono politiche per trasformare la tenuta in sviluppo»

Confesercenti Grosseto ritiene necessario continuare a stimolare un confronto stabile tra istituzioni, associazioni economiche e operatori per individuare interventi concreti a sostegno delle imprese.

«I dati Irpet non descrivono un territorio fermo, ma un territorio che cresce meno di quanto potrebbe – conclude Mei -. Le imprese hanno dimostrato capacità di resistenza e continuano a creare occupazione. Ora servono politiche capaci di trasformare questa tenuta in sviluppo: sostegno ai consumi e al commercio di prossimità, innovazione dei prodotti turistici, internazionalizzazione, formazione, infrastrutture e valorizzazione delle filiere locali. La provincia di Grosseto ha tutte le potenzialità per recuperare terreno, ma è necessario agire con una visione comune e con strumenti adeguati».