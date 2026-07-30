GROSSETO – Se la Banca centrale europea chiedesse ai grossetani di scegliere il volto delle nuove banconote, quali monumenti finirebbero nelle tasche dei cittadini?

La domanda nasce dalla consultazione pubblica avviata dalla Banca centrale europea per individuare il nuovo design delle future banconote in euro. Tra le proposte in discussione ci sono personaggi che hanno fatto la storia della cultura europea oppure temi dedicati alla natura e alla biodiversità. Da qui l’idea: immaginare come potrebbero essere delle banconote dedicate ai simboli di Grosseto.

Il risultato è una collezione puramente celebrativa, realizzata mantenendo colori, impostazione grafica e stile delle attuali banconote europee, ma sostituendo i tradizionali elementi architettonici con alcuni dei luoghi più rappresentativi del capoluogo maremmano.

La serie si apre con la banconota da 5 euro, dedicata al Cassero Senese delle Mura Medicee, una delle immagini più riconoscibili della città e simbolo della sua storia medievale e rinascimentale.

Sul taglio da 10 euro compare invece Palazzo Aldobrandeschi, sede della Provincia di Grosseto e autentico capolavoro dell’architettura neogotica che domina piazza Dante.

La banconota da 50 euro è dedicata alla Cattedrale di San Lorenzo, il Duomo cittadino, con la sua elegante facciata in marmo bianco e rosso che rappresenta uno dei monumenti più importanti della Maremma.

Per il taglio da 100 euro la scelta è caduta su Porta Vecchia, storico accesso al centro cittadino e uno dei varchi più suggestivi delle Mura Medicee.

Chiude la serie la banconota da 200 euro, dedicata alla statua del Granduca Leopoldo II di Lorena, detto Canapone, al centro di piazza Dante. Un monumento che da oltre un secolo rappresenta uno dei simboli più conosciuti di Grosseto e del suo legame con il Granducato di Toscana.

Naturalmente si tratta di una proposta puramente grafica e celebrativa, pensata per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città con un linguaggio originale e contemporaneo.

Anche noi, come la BCE, possiamo votare la nostra banconota preferita nel canale de Il Giunco su Whatsapp.

E adesso tocca ai lettori. Quale monumento di Grosseto avreste scelto voi? E quale luogo della provincia meriterebbe di finire su una banconota celebrativa?

Nei prossimi giorni il viaggio continuerà con una nuova serie dedicata ai luoghi simbolo della provincia di Grosseto: dall’Argentario a Pitigliano, da Massa Marittima all’Amiata, fino alle località più rappresentative della Maremma.