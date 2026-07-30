GROSSETO – Gli 11 Uomini e un Piede si aggiudicano 5 a 2 la finale di calcio a 5 del Mundialito Silver Anema e Core di Grosseto sugli Usi Civici e fanno double nell’estate 2026, aggiungendo questo titolo a quello precedentemente ottenuto a Torniella.

Una grande soddisfazione per il team di Duccio Vieri, con i neroarancio che trovano subito il vantaggio con il rasoterra di Bartaletti ben servito da un ispirato Paccagnini; gli Usi Civici però tengono bene il campo e cercano di ribaltare l’azione, ma una difesa ben piazzata e un attento Sabatini mantengono inviolata nella prima frazione la porta dei roccastradini. A inizio ripresa il break che incanala il match: i due giocatori di maggior talento, ovvero Subissati e Paccagnini, duettano e producono tre gol in serie (due l’attaccante, uno l’esterno) che portano il parziale sul 4 a 0. Gli Usi Civici però non demordono e, dopo un paio di interventi risolutori di Sabatini, trovano il meritato gol con un tracciante di Alex Benvenuti, dopo un’insistita percussione di Diani.

Gli 11 Uomini e un Piede riprendono però subito il filo del discorso e spengono qualsiasi tipo di velleità con un altro acuto di Paccagnini, che divide con Subissati la palma del migliore in campo, prima della rete a fil di sirena di Cerreti che scrive il definitivo 5 a 2.

“E’ stata una bella gara, abbiamo fatto vedere il nostro valore – esordisce Dennis Diani, uno dei migliori degli Usi Civici – siamo un gruppo di amici del solito paese e giochiamo per divertirci e stare bene insieme, ringrazio i miei compagni e comunque un secondo posto non è male, visti anche i tanti impegni ravvicinati e gli infortuni delle ultime gare”.

Fra i vincitori, la soddisfazione di Niccolo’ Boncioli: “Abbiamo dimostrato che quando siamo al completo siamo competitivi anche se si tratta del torneo Silver è comunque una bella soddisfazione, il fatto di essere al completo ci ha permesso di venire fuori nella ripresa”. Gli fa eco Filippo Subissati: “Quest’anno rispetto al passato qui le assenze hanno pesato, soprattutto nella fase iniziale che definisce poi le qualificazioni ai tabelloni, detto ciò siamo contentissimi del trofeo, felici anche del supporto e del contributo che ci hanno dato i ragazzi più giovani che hanno sopperito al meglio alle nostre assenze (infortuni, ma anche notizie liete come nel caso di Filippo, ndr). Per noi è comunque sempre un piacere partecipare a queste manifestazioni”.

A fine gara, premiazioni svolte dall’organizzatore dei tornei e arbitro Fabio Capodimonte, con il titolo di capocannoniere che è andato a Matteo Neri dell’Fc Aura, mentre la miglior difesa e il miglior portiere a Francesco Sabatini degli 11 Uomini e un Piede, che ha dimostrato le sue qualità anche nell’appuntamento finale. Secondo posto per gli Usi Civici, primo per gli 11 Uomini e un Piede, ma chiusura finale con il terzo tempo a tavola organizzato dallo sponsor dei tornei giocati sui campi della sede di Via Europa (Mundialito e Over 35), ovvero la Pizzeria Anema e Core: la chiusura perfetta che incarna al meglio i valori dei tornei targati Uisp.

11 UOMINI E UN PIEDE-USI CIVICI 5-2

11 UOMINI E UN PIEDE: Sabatini, Bartaletti, Pieri, Pippi, Vecchioni, Paccagnini, D’Incà, Mureddu, Boncioli, Subissati. All. Lombardi, dir. Vieri.

USI CIVICI: Gatti, Cerreti, L. Benvenuti, A. Benvenuti, Diani, Bindi, Pascolini. All. Piatto.

ARBITRO: Fabio Capodimonte.

MARCATORI: 4′ Bartaletti, 1′ st e 10′ st Subissati, 3′ st e 21′ st Paccagnini, 19′ st A. Benvenuti, 25′ st Cerreti.