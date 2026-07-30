AMIATA – “Apprendiamo con piacere del conferimento dell’incarico di ‘destination manager’ a Marco Pavoletti e ci auguriamo di poter avviare una collaborazione costruttiva”. Enrico Bracciali, membro dell’assemblea territoriale dell’Amiata di Cna Grosseto e rappresentante di BookingAmiata.com, il progetto di incoming che riunisce circa 25 aziende amiatine operanti nel settore dell’accoglienza turistica, commenta così l’individuazione, da parte dei Comuni riuniti nella Comunità di ambito turistico Amiata, della figura che guiderà il progetto “Amiata Autentica: un modello di gestione innovativo per il futuro turistico della destinazione”, finanziato dalla Regione Toscana.

«Serve più coordinamento tra promozione e operatori»

“Da anni – precisa Alessandro Pasqui, presidente del Comitato di zona Amiata di Cna Grosseto – gli imprenditori del settore di Cna Grosseto lamentano uno scarso coordinamento tra la promozione del territorio le attività degli operatori del settore e chiedono, quindi, un maggiore coinvolgimento da parte degli enti pubblici per individuare insieme strategie di promozione e gestione dell’accoglienza sul territorio. Crediamo, infatti, che proprio dall’ascolto degli operatori possano emergere i reali bisogni e possano essere progettate soluzioni utili a sviluppare al meglio le potenzialità dell’area dell’Amiata”. Gli imprenditori di Cna lamentano, infatti, uno scarso coinvolgimento da parte delle istituzioni: “Abbiamo tanto da offrire – aggiunge Pasqui – e l’esperienza quotidiana di chi opera sul territorio è un elemento imprescindibile per orientare le politiche pubbliche”.

La richiesta di un incontro con le istituzioni

Per questo motivo Cna Grosseto chiede un incontro con il nuovo ‘destination manager’ e con le istituzioni. “Speriamo – conclude Bracciali – di poter avviare un confronto nel quale definire insieme obiettivi e strategie per uno sviluppo armonico del territorio e garantire un coinvolgimento concreto degli operatori più qualificati. Dal canto nostro metteremo a disposizione la nostra esperienza”.